Fost ospătar, șef la ANAF? Cum își justifică Dan Barna propunerea halucinantă

Instituția ANAF este una din instituțiile statului prin care anual trec miliarde de lei către bugetul de stat. Te-ai aștepta ca în funcțiile de conducere să fie numiți oameni cu experiență financiară, dar și în administrația publică. În opinia Vicepremierului Dan Barna, șeful USR, acesta nu ar trebui să fie un impediment. Propunerea pentru funcția de vicepreședinte al ANAF din partea USR este un tânăr de 37 de ani cu zero experiență în domeniu. Ba mai mult Emil Sămărtinean este un fost ospătar.

Emil Sămărtinean, de la ospătar la vicepreședinte ANAF

În ultima vreme asistăm la un adevărat val de numiri cel puțin ciudate în funcții importante în stat. Cea mai nouă propunere venită din partea USR este pentru funcția de vicepreședinte ANAF, instituția care colectează anual miliarde de lei la bugetul de stat.

Emil Sămărtinean, în vârstă de 37 de ani, este propunerea USR susținută inclusiv de vicepremierul Dan Barna.

La o mai atentă privire asupra CV-ului tânărului Emil Sămărtinean află că are zero experiență în administrația publică, dar are o afacere de 50.000 de euro.

Surse apropiate spun că Emil Sămărtinean în trecut ar fi fost ospătar. Și-a început cariera în 2005 ca funcționar bancar, până în 2006.

Din 2008 și până în 2011 Emil Sămărtinean a lucrat ca ospătar. Apoi din 2011 și până în 2016 ca agent de vânzări la o companie de telecomunicații.

Din 2016 și până în 2021 a lucrat ca și consultant pentru IMM-uri. CV-ul nu justifică funcția pentru care a fost propus, dar Dan Barna îi i-a apărarea tânărului Emil Sămărtinean, declarând:

”Și eu am vândut cablu, semnal de cablu, în blocuri, în perioada de studenție. Este o numire pe care ne-o asumăm și este un om în care am foarte mare încredere. Nu există niciun element pentru care colegul meu să nu fie îndreptățit pentru poziția respectivă.”, declară Dan Barna.

”Sunt un consultant de business”

Dacă nu hilară, este cel puțin penibilă această propunere USR pentru șefia acestei instituții a statului în persoana neexperimentatului Emil Sămărtinean.

Primii care au relatat despre această nominalizare au fost colegii de la publicația Economedia.ro.

Propunerea la funcția de vicepreședinte ANAF a fost confirmată de USR, prin Cristina Prună, vicepreședinte USR și membru al Biroului Național al USR, spune publicația amintită.

Întrebat de jurnaliștii Economedia ce-l califică pentru această funcție, Emil Sămărtinean a declarat: