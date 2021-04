Fost concurent de la Puterea Dragostei, condamnat la închisoare. Ce pedeapsă a primit, cu executare

Unul din foștii concurenți de la Puterea Dragostei trece prin momente de cumpănă. Autoritățile au decis ca bărbatul să fie condamnat la închisoare. Ce pedeapsă a primit acesta și ce acuzații i se aduc?

Puterea Dragostei: un fost concurent a fost condamnat la închisoare

Unul din cei mai controversați concurenți de la Puterea Dragostei a fost condamnat la închisoare cu executare! Fanii show-ului au dezvăluit pe atunci pe rețelele de socializare faptul că bărbatul nu este deloc un sfânt și că nu se supune regulilor, lucru care s-a văzut ulterior în casa băieților când nervii l-au făcut să zbiere, să trântească și să se ia la bătaie cu cine prindea.

Condamnarea vine din dreptul unui din cele trei dosare în care mai este judecat acesta. Alexandru Claudiu Laurențiu, cunoscut sub porecla de Akebono, a fost condamnat la un an de închisoare cu executare pentru că a condus un automobil cu permisul suspendat. Decizia dură a instanței vine ca urmare a faptei tânărului chiar și după ce a fost prins și i s-a întocmit un dosar penal. Hotărârea a fost luată de către autorități în urmă cu o săptămâni și nu este definitivă, astfel că poate să fie atacată cu apel.

Decizia instanței

”Cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. proc. pen.: În baza art. 335 alin. 2 C. Pen. condamnă inculpatul- ALEXANDRU CLAUDIU LAURENŢIU pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere (suspendat).

În temeiul art. 60 C. pen. pedeapsa se execută în regim privativ de libertate. În baza art. 398, art. 404 alin. 4 litera e) raportat la art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei prezentei minute pentru procuror şi părţi”, se arată în decizia instanței.

Alte două dosare

Akebono a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, iar acesta a contestat hotărârea. Al doilea dosar pe rol la instanțele din Galați vizând aceeași infracțini – conducere fără permis.

Al treilea se referă deja la „condus de infracțiuni”, noțiune din codul penal care înseamnă că o persoană a săvârșit mai multe fapte înainte de a fi condamnat definitiv pentru una din acestea. Mai exact, gălățeanul a condus preț de un an și jumătate cu toate că avea permisul suspendat.

Mesajul bărbatului de la părăsirea competiției iubirii