Fost actor de telenovele din România, dezvăluiri bombă despre divorț. “Mi-a furat și mi-a vândut mașina”

Un fost actor de telenovele din România vine cu detalii șocante despre divorțul de fosta sa parteneră. Artistul a trecut prin clipe grele după ce a ales să-i spună adio fostei soții.

Florin Zamfirescu a vorbit în premieră despre momentele grele prin care a trecut în timpul divorțului de fosta parteneră. Marele artist a adus la suprafață lucruri neștiute despre căsătoria sa cu Cătălina Mustață, cu toate că este un subiect sensibil a dezvăluit că lucrurile între cei doi nu au mai mers. Actorii au trăit o poveste frumoasă de iubire preț de 20 ani, ulterior nu au mai putut ajunge la un numitor comun. Cu toate că artistul a simțit că este timpul să spună adio femeii pe care a iubit-o cândva, nu a renunțat la relație din cauza rușinii, ținând cont că era deja la al treilea divorț, susține acesta. Din povestea anterioară de iubire, Florin Zamfirescu susține că s-a simțit bine în mariajul aferent doar 5 ani, restul de 15 au fost plini de probleme și neînțelegeri din partea amândurora.

Din păcate, vârsta înaintată și respectabilă la care a ajuns i-a adus multe probleme de sănătate care l-au făcut nevoit să renunțe la activitatea sa. În plus de asta, acesta a mărturisit că este un moment prielnic pentru a face loc generației tinere de actori.

„Eu nu am voie să fac efort din cauza problemelor de sănătate și ăsta e și motivul pentru care multă lume mă întreabă de ce m-am retras. În primul rând, am un motiv pe care nu l-am spus niciodată: e rândul celor tineri! Ca să nu spun cu tristețea cea mai mare câți mari actori pe care i-am cunoscut s-au retras înainte de 70 de ani. Acum am încheiat și cu studenții. Și am încheiat la modul cel mai trist posibil”

Florin Zamfirescu