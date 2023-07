Florinel Coman, criticat dur de Giani Kiriță după gestul cu telefonul din derby. ”Îi luam buclele din cap”

FCSB a câștigat derbyul cu Dinamo, de sâmbătă seară, de pe Stadionul Arcul de Triumf, scor 2-1, iar primul gol a fost marcat de Florinel Coman. El a fost protagonistul și unui alt moment care a stârnit zâmbete, dar și ironii, însă gestul său a fost criticat de fostul căpitan dinamovist Giani Kiriță.

Florinel Coman a marcat în minutul 30 al meciului FCSB – Dinamo din etapa a doua din SuperLiga României, cu o execuție superbă, un șut cu stângul în colțul din dreapta porții lui Golubovic. Tot în prima repriză, el s-a aflat în centrul unui faze controversate, care a stârnit zâmbete, dar și ironii și furie.

Florinel Coman s-a trezit pe teren cu un telefon aruncat spre el de unul dintre fanii lui Dinamo, de la peluză. Acesta l-a luat și a încercat să-și facă un selfie. Nu a reușit, deoarece i-a fost luat aparatul, care a ajuns în cele din urmă la galerie dinamovistă. Gestul lui Florinel Coman l-a înfuriat pe Giani Kiriță, care a reacționat dur.

”E o ironie la adresa dinamoviștilor. Normal, pentru că își permite, de asta mă doare! Pe timpul nostru nu-ți permiteai niciodată în viața ta. Nici nu aveai timp de așa ceva. Cu tot respectul, n-avea voie niciodată să facă așa ceva cu noi. S-o lăsăm mai ușor pe asta cu inteligența, hai! Sunt momente spontane. N-avea timp nicio secundă să facă selfie cu noi. Nu mi-a plăcut, eu am luat-o personal, pentru că mă vedeam acolo, în teren. Asta se educă! Îi luam buclele din cap. Noi când am ajuns la Dinamo, ca tineri, am fost educați. La noi se vorbea în fiecare zi de ce însemna Dinamo și de cum iți respecți suporterii și tricoul”, a spus Giani Kiriță, potrivit Fanatik.