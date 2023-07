FCSB – Dinamo, etapa a doua din SuperLiga României. Echipele probabile și ce au spus antrenorii Elias Charalambous și Ovidiu Burcă – LIVE VIDEO & FOTO

FCSB – Dinamo este cel mai important meci din etapa a doua a SuperLigii României, duelul despre care s-a vorbit enorm în ultimele zile. Partida se va desfășura pe stadionul Arcul de Triumf, sâmbătă, 22 iulie, de la ora 21.30 și va putea fi urmărit pe site-ul www.playtech.ro.

FCSB – Dinamo este cel mai important meci din acest debut de sezon și este duelul care atrage cel mai mult atenția din runda cu numărul doi din SuperLiga României. Toată săptămâna au fost tensiuni, pentru că Gigi Becali și-a dorit foarte tare ca această partidă să se dispute în Ghencea. Și la un moment dat, după sprijinul public acordat de premierul Marcel Ciolacu, acest vis părea să devină realitare.

Doar că negocierile dintre FCSB și CSA Steaua s-au blocat și meciul se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf. Șeful guvernului a trimis Corpul de Control la CSA Steaua ca să vadă de ce FCSB nu a reușit să închirieze stadionul din Ghencea, dar și să controleze activitatea de la club, din ultimii doi ani.

În aceste condiții, duelul dintre FCSB și Dinamo se va disputa pe un stadion de cinci ori mai mic, iar cererea de bilete a fost uriașă. La casele de la Arena Națională s-au format cozi de un kilometru, iar Mihai Stoica a fost prezent să vadă cum se desfășoară această operațiune.

(n.r. – despre numărul mare de suporteri prezenți la casele de bilete) Și cel din Ghencea era prea mic! Probabil și Arena Națională. În primul rând, este o bătaie de joc a Ligii Profesioniste, pentru că am solicitat să nu se dispute în primele cinci etape meciurile astea.

Au fost tensiuni și în tabără FCSB. Antrenorul Elias Charalambous a răbufnit când și-a dat seama că nu-l crede nimeni că el este cel care face schimbările la echipă. În prima etapă roș-albaștrii au învins cu 3-1 pe FC U Craiova, iar Florinel Coman și Darius Olari au fost înlocuiți. În versiunea oficială, cei doi fotbaliști au avut probleme medicale, dar s-a speculat că decizia, ca cei doi să fie înlocuiți, i-a aparținut lui Gigi Becali.

„Sunt apți, au pierdut câteva antrenamente, am auzit unii oameni spunând că au ieșit doar așa de pe teren săptămâna trecută. Sunt surprins, aici fiecare vrea să spună ce vrea, s-au accidentat meciul trecut, am fost extrem de surprins și nervos, sincer să fiu când am auzit zvonurile astea, că au ieșit doar așa.

Nu, au ieșit pentru că erau accidentați, au ratat câteva antrenamente, dar sunt pregătiți pentru mâine. Sunt apți de joc, vom vedea mâine dacă sunt în echipa de start”, a spus Elias Charalambous, la în cadrul conferinței de presă.