Fiica cea mare a lui Gigi Becali a început să construiască apartamente și case pe un teren primit de la tatăl său. Care este prețul unui imobil

Fiica cea mare a patronului FCSB intră tot mai puternic în afaceri. Teodora Becali Mincu a primit un teren de la tatăl său și a început să construiască un nou ansamblu imobiliar în zona Pipera, cu 660 de apartamente și 50 de case. Ginerele omului de afaceri a dat mai multe detalii despre acest proiect.

Fiica cea mare a lui Gigi Becali a început să investească „zestrea” primită de la tatăl său. Teodora Becali are de la tatăl său un teren în zona Pipera și împreună cu soțul ei, Mihai Mincu, a început să construiască un nou ansamblu rezidențial. Este vorba de un proiect major care cuprinde 660 de apartamente și 50 de case, care este amplasat pe un teren de 3,8 hectare pe malul lacului Pipera, spun sursele profit.ro. Lucrările sunt foarte avansate, iar ginerele lui Becali a dat mai multe detalii despre acest proiect, finanțat doar din fonduri personale.

„Suntem la etajul 4 cu structura primelor 5 blocuri din faza întâi, care are circa 300 de apartamente. În total sunt proiectate 660 de apartamente, plus 50 de case. Facem și MTM Club pe malul lacului, similar cu ce este la Stejarii, plus o promenadă pe malul lacului. Investiția în acest proiect se ridică la peste 80 de milioane de euro și va fi realizată în maximum 3 ani.

Finanțarea este integral din surse proprii. Ansamblul are o arhitectură similară cu cea de la MTM Residence, dar cu finisaje superioare, cu fațade ventilate. Prețurile încep de la 1.700 de euro/metru pătrat util“, a declarat, pentru Profit.ro, Mihai Mincu.