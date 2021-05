Florin Salam și-a șocat fanii. Ce a putut să înghită manelistul din greșeală: ”Am vrut să iau o pastilă de aia”

În aceste zile fanii l-au putut vedea pe celebrul Florin Salam, alături de Loredana și alte vedete, într-un nou clip. Piesa scrisă de Costi Ioniță a fost pe locul unu în trend-ul Youtube, ceea ce nu poate decât să-l mulțumească pe manelist. Numai că, până la succesul pe care-l are astăzi, Florin Salam a avut de trecut prin multe. Lucrurile prin care a trecut, din păcate, au avut și efecte mai puțin bune asupra vedetei.

În toți acești ani, de când se află în lumea manelelor, Florin Salam a avut de trecut prin multe. Personal și-a pierdut soția, iar pe plan profesional a avut multe de tras de pe urma interlopilor. Din aceste motive, manelistul a ajuns să fie dependent de alcool, și nu de puține ori a avut de tras din cauza asta. Nu de mult Florin Salam vorbea despre dependența sa și despre problemele avute în trecut, cu interlopii, sau chiar cu colegi de breaslă.

”Am vrut să mă las de muzică din cauza răutăților. Am avut bețe puse-n roate chiar din branșa noastră, de lăutari, de muzicanți. Mai mult decât din alte părți. Eu mă gândeam: oamenii normali, pe mine mă iubesc. Șmecherii mă iubesc pentru că eu îi răcoresc. Am văzut oameni reci pe care i-am făcut să plângă și nu se așteptau nici ei. Am avut bețe în roate de la niște oameni care tot vedeau cum urc.

Am suferit pe tema asta, că puteam să spun: pe dreptatea mea există lege… Nu, eu sufeream mai mult pentru că nu înțelegeam de ce, de unde a apărut treaba asta…Asta a fost o suferință psihică care mi-a cauzat multe… Mă apucasem foarte mult să beau! Prostii!!… Am ajuns și la spital. Pentru că eu sunt un om care suferă”, a povestit Florin Salam.