Naomi Hedman, implicată într-un scandal uriaș. Cu cine s-a bătut iubita lui Florin Ristei

Pentru publicul român, numele de Naomi Hedman a devenit cunoscut după X-Factor-ul de anul acesta. A ajuns și mai cunoscut, după ce s-a aflat că ea și juratul Florin Ristei au o relație. Totul, conform lui Florin Ristei, a început după ieșirea tinerei de 27 de ani din concursul X Factor.

Naomi Hedman, mult mai cunoscută în Anglia

Celebrul post MTV, în Marea Britanie, difuzează un reality-show, pentru tinerii de peste 18 ani, intitulat ”Ex on the beach”. Într-unul din sezoane una din concurentele show-ului a fost nimeni alta, decât Naomi Hedman, actuala iubită a juratului X Factor, Florin Ristei.

Show-ul, unul matur, plin de trivialități și limbaj neacademic, are ca temă tinere cupluri și provocările care intervin pe parcurs. Este, dacă vreți, versiunea britanică a show-ului românesc ”Insula iubirii”. De-a lungul sezonului difuzat în 2016, între concurenți, de fapt, între concurente au apărut animozități, unele duse la extrem.

Un astfel de caz, plecat aproape de nicăieri, a fost cel dintre Naomi Hedman și o altă concurentă din cadrul show-ului ”Ex on the beach”.

Naomi Hedman păruială în direct, la MTV

Într-una din serile petrecute în campusul reality-show-ului, concurenții au organizat o petrecere. Printre participanți se aflau și Megan Mckenna și Naomi Hedman. Numai că, la un moment dat, dintr-o simplă discuție, s-a ajuns ca cele două să intre într-o luptă completă, fiind nevoie de intervenția agenților de securitate.

Bătălia lui Megan Mckenna cu Naomi a fost atât de aprinsă, încât securitatea a fost forțată să intervină, ținându-le pe cele două fete departe una de alta. Totul a pornit de la o afirmație făcută de Naomi Hedman la adresa iubitului contracandidatei sale, Megan, spunând că nu e prea sexy. De aici lucrurile s-au încins și mai rău, ajungându-se la o adevărată păruială între fete. (vezi galeria)

Cât despre actuala situație, dintre Naomi Hedman și Florin Ristei, juratul X Factor a decis să vorbească despre ce se întâmplă între ei, declarând: