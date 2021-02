Florin Ristei a prezentat-o familiei pe noua iubită. Cântărețul are planuri mari cu Naomi

Florin Ristei a tras lozul câștigător, mai ales din punct de vedere sentimental. Artistul se iubește cu Naomi Hedman, ”Pantera” de la ”X Factor”. Cei doi s-au cunoscut în cadrul show-ului de la Antena 1, unde el era jurat, iar ea concurent. S-au văzut, s-au plăcut, ce rămâne de făcut? Să facă prezentările oficile! După ce cântărețul a arătat-o pe exotica parteneră mamei, acesta a continuat ”inițierea” în rândul prietenilor.

Florin Ristei a prezentat-o familiei pe iubita Naomi. Imagini cu cei doi

Zilele trecute, cuplul format din Ristei și Naomi a fost surprins de fotoreporterii Ciao îndreptându-se spre o terasă, unde au luat masa cu un alt cuplu. Privind imaginile, ajungem la aceeași concluzie: Naomi este o apariție răvășitoare, iar la brațul lui Ristei arată cu adevărat exotică.

Primele declarații ale artistului despre relația cu Naomi

„Ar fi putut începe mai repede dacă vreunul dintre noi și-ar fi dat seama că celălalt îl place, dar așa a început exact după ce a ieșit Naomi din concurs. Așa era și moral corect”, a spus el.

Relația lor a evoluat de atunci, au decis să își dea o șansă și nu regretă că nu au ”furat startul”. Mai mult, Risei a prezentat-o pe Naomi și mamei sale: „Mama i-a arătat poze cu mine foarte vechi și am mâncat varză călită. I-a plăcut”.

Cât despre mesajele pe care ambii le primesc pe rețelele de socializare, îndeosebi cele critice, cântărețul a spus că pentru ei nu contează gura lumii: „Uite nici aici nu prea ne pasă ce zice lumea, atâta timp cât ne simțim bine. Cât timp nu deranjăm pe nimeni, avem aceleași pretenții și noi. (râde) Totuși, am primit unele dintre cele mai frumoase mesaje de la prieteni sau admiratori”.

Nu a cerut-o de soție, dar nu este exclus

„Nu (nr. am dat niciun inel)! Odată am luat mărimea cu o ață, în joacă. Și săptămâna trecută făceam curat prin casă și am călcat pe ceva și zic: uite, și-a scăpat cineva un nasture. Ce crezi, era un inel pe jos. Din greșeală am călcat și tot din greșeală l-am băgat sub pat”, a povestit Florin Ristei în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1.