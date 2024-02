Florin Ristei a ajuns la spital! Ce a pățit vedeta Antenei 1 după despărțirea de Naomi: ‘Nu mă simt bine’

Florin Ristei trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale. Artistul s-a despărțit de Naomi Hedamn, după patru ani de relație, timp în care au fost mereu împreună. După separare, problemele au început să apară și și-au pus serios amprenta asupra cântărețului, motiv pentru care acesta a ajuns de urgență la spital.

Florin Ristei, cunoscutul artist și fost concurent în competiția de televiziune „Vocea României”, a făcut publică despărțirea sa de logodnica sa, Naomi Hedman, după luni de speculații și zvonuri. Deși a evitat să facă declarații pe marginea subiectului, Ristei a ales să vorbească despre motivul separării într-un podcast condus de Speak.

Acesta a confirmat că relația lor s-a sfârșit, explicând că Naomi s-a mutat înapoi în Marea Britanie, ceea ce a făcut dificilă continuarea relației lor la distanță. Despărțirea pare să fi fost una amiabilă, cei doi păstrând legătura, iar Ristei a mărturisit că îi duce dorul fostei partenere și că sentimentele pentru ea rămân puternice.

Primele semne ale unei posibile separări au apărut cu aproximativ două luni în urmă, atunci când Naomi Hedman a eliminat pozele cu ea și cu Florin Ristei de pe rețelele de socializare. Speculațiile s-au intensificat odată cu aceste acțiuni, iar Ristei a confirmat ulterior că relația lor s-a încheiat, motivând decizia de a se despărți prin mutarea lui Naomi în Marea Britanie.

Chiar dacă despărțirea a venit ca o surpriză pentru fanii celor doi și pentru publicul larg, Florin Ristei a ales să abordeze subiectul cu sinceritate și deschidere, oferind detalii despre motivele care au dus la finalizarea relației lor. Deși este o perioadă dificilă pentru amândoi, cei doi își continuă drumurile separate, însă rămânând în contact și păstrând respectul și afecțiunea reciprocă.

upă ce a recunoscut că relația sa cu Naomi Hedman s-a încheiat, Florin Ristei a fost nevoit să facă față unei situații critice de sănătate, fiind internat în spital din cauza epuizării. Într-o declarație ulterioară, artistul a dezvăluit că episoadele de oboseală extremă au culminat cu un leșin în timp ce cânta la bas, fiind necesară intervenția de urgență a personalului medical.

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar. Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn. Eu mă duc dimineața la Neatza, de la 08:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm Te cunosc de undeva. Apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, a mărturisit Ristei.