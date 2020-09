Florin Piersic, în lacrimi la 84 de ani. Ce a pățit actorul : ”Sunt foarte speriat”

Florin Piersic se bucură acum de cele adunate de-a lungul carierei. Din păcate, actorul are parte de momente extreme și de emoții aparte în această perioadă. Ce a pățit celebrul artist și care sunt mărturiile sale de ultim moment?

Dacă unii abia așteaptă odihnameritată după ani și ani de muncă, Florin Piersic se numără printre cei care nu arată că obosesc și-și continuă munca. Țelul în viața și l-a îndeplinit, așa că a decis că va fi prezent pe scenă atât cât îl vor ține picioarele și memoria. Cea mai așteptată revenire pe scena teatrului a fost desigur a lui Florin Piersic. Actorul în vârstă de 84 de ani nu se dă înlături de la ceea ce l-a făcut să se simtă viu o viață întreagă. Sute de oameni s-au adunat la Grădina de Vară a Teatrului Herăstrău în seara de duminică, 6 septembrie, pentru a-l vedea pe maestru în piesa „Străini în noapte”, alături de Medeea Marinescu.

Emoția a fost la ea acasă, briza s-a jucat liniștită cu spectatorii care s-au acomodat rapid de la sala de teatru la peisajul feeric și natural, iar finalul l-a surprins pe celebrul artist cu ochii în lacrimi. Actorula mărturisit că s-a bucurat enorm ca după 6 luni de pauză să-și revadă publicul drag, având o emoție aparte de data aceasta. Duminică a jucat pentru a 1.119-a oară piesa, dar emoția transmisă de spectatori oferă nuanțele potrivite, de fiecare dată altele.

„Maestrul Radu Beligan, regizorul piesei „Străini în noapte”, spunea așa: „Florin, parenerii tăi de pe scenă sunt una, iar primul, cel mai important, e publicul. Tu pentru el joci. El ascultă vede, apreciază dacă-i bine, dacă-i rău”. Ori eu dacă am fost îndrăgit de public, și pe unde am fost, am fost foarte bine primit și am încercat din toată inima să mă prezint în așa fel încât nimeni să nu plece nemulțumit. Nu am fost foarte fericit în această seară că am jucat așa, fără ca la final să îmi îmbrățișez spectatorii, să zambim împreună. Dar asta e viața!”

Florin Piersic