Florin Pastramă s-a botezat la penticostali de dragul lui Brigitte. “Nu mai vreau golăneală”

Florin Pastramă s-a ținut de cuvânt! Proaspătul soț al Brigittei Sfăt s-a botezat la penticostali, religie în care este frumoasa brunetă.

Povestea de dragoste a celui mai controversat cuplu de la Ferma și-a găsit deznodământul. Florin Pastramă i-a făcut multe promisiuni Brigittei, de-a lungul competiției, promisiuni de care s-a ținut până la urmă. Acesta a declarat că o iubește mult pe fosta soție a lui Ilie Năstase și că va face orice îi stă in putință să o cucerească. Zis și făcut! După ce a cerut-o în căsătorie, au derulat organizarea nunții imense, iar după ce invitațiile au ajuns la cei dragi lor, a urmat și botezul lui Pastramă al penticostali.

„Abia aştept să fac un copil. Am pus stop la viaţa pe care o aveam, cu ieşitul în weekend, la fete drăguţe. Îmi doresc să am o familie în Domnul. Am avut viaţa pe care am avut-o până la 40 de ani, nu mai vreau golăneală. Fiecare este cu religia lui, eu sunt tot penticostal. M-am născut ortodox. M-am botezat penticostal pentru Dumnezeu. Şi sora mea este măritată cu un penticostal. Acum m-am liniştit, am tot ce îmi trebuie acasă”

Florin Pastramă