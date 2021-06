Doliu în presa românească. România a pierdut unul dintre cei mai valoroși jurnaliști. Florin Condurățeanu a încetat din viață luni, 28 iunie. Ce s-a întâmplat cu jurnalistul chiar luni seara. Mihai Gâdea, moderatorul emisiunii Sinteza Zilei, a fost cel care a făcut cumplitul anunț.

Veste proastă pentru români. Florin Condurățeanu a murit în urma unui stop cardio-respirator. Inima celebrului jurnalist a cedat luni, 28 iunie, la vârsta de 77 de ani. Anunțul sfâșietor a fost dat de Mihai Gâdea, prezentatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3.

„Colegul şi prietenul nostru, unul dintre cei mai minunaţi oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurăţeanu, a încetat din viaţă. De-a lungul timpului, prin natura meseriei mele, am cunoscut şi lucrat cu foarte mulţi oameni.

Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Condurăţeanu. În urmă cu puţin timp am aflat că scumpul nostru coleg şi prieten a intrat în stop cardio-respirator şi cu toţii am sperat ca Florin Condurăţeanu, aşa cum a învins întotdeauna, în profesie, în viaţă, să învingă şi în această seară. Dar bătălia aceasta, iată, nu a câştigat-o.

Ceea ce însă a câștigat a fost bătălia cu întreaga viață. Ne aflăm la finalul unui drum al unui om de un talent, de o generozitate, de o bunătate, cum nu știu câți alți oameni l-ar putea concura vreodată. Florin Condurățeanu este cunoscut de marele public pentru modul în care și-a exercitat profesia. Și-a exercitat-o impecabil.

A fost alături de cei mai iubiți români și a reușit să le spună poveștile. A reușit să meargă în domeniul sanitar, de exemplu, cu o talent și cu o vocație rar întâlnită. Florin Condurățeanu, mai mult decât orice însă și-a iubit țara, i-a iubit pe care locuiesc în această țară. A luptat întotdeauna pentru marile valori când acestea erau nedreptățite. Florin Condurățeanu și-a iubit țara mai mult decât propria viață”, a declarat Mihai Gâdea la Antena 3.