Florin Cîțu, replică acidă către noul ministru al Finanțelor: ‘E doar euforia’

Florin Cîțu a venit cu o replică acidă către noul ministru al Finanțelor. Ce i-a spus oficialului? Românii care au auzit mesajul au rămas fără replică. Fostul premier nu s-a mai putut abține și a surprins cu cuvintele sale.

Florin Cîțu nu s-a abținut și a adus în prim-plan câteva mărturii despre ministrul Finanțelor. Mărturiile celui din urmă despre fostele guverne și modul în care și-au administrat bugetul l-au făcut pe Cîțu să explodeze.

Adrian Câciu a apreciat că banii care au fost împrumutați de guvernele conduse de Orban și Cîțu ‘s-au dus pe risipă’, ulterior a criticat colectarea insuficientă și a adăugat că Auditul și Curtea de Conturi își vor face treaba.

Florin Cîțu a invocat menținerea deficitului la recenta rectificare bugetară, dar și evaluarea bugetară și evaluarea pozitivă pe care au avut-o agențiile de rating despre România. În acest context, Florin Cîțu a făcut o serie de delimitări legate de guvernare PNL-PSD.

„Nu am făcut alianță, ci coliție! De ce am făcut compromis? Nu este un cec în alb. Când a fost demis Stelian Ion din Guvern am cerut celor de la USR să revină în coaliție. Ei au semnat o moțiune de cenzură cu AUR. Apoi, au semnat moțiunea PSD”, a declarat oficialul.