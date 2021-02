Florin Cîțu, greșeală uriașă la buget. Măsura care îl va costa extrem de scump

Cabinetul Cîţu vrea să dea partidelor parlamentare anul acesta mai puţini bani decât în 2020. Însă, măsura propusă arată că guvernanții nu sunt dispuși să taie până acolo unde le permite legea, alegând doar o diminuare simbolică.

162 de milioane de lei este suma de bani propusă de Guvernul României în proiectul de buget pe 2021, cu 18 milioane de lei mai puţin decât în bugetul iniţial de anul precedent. Motivul este reprezentat de faptul că, în urma rectificărilor succesive din 2020, grupurile parlamentare au ajuns la 250 de milioane de lei. Potrivit legii, suma alocată anual partidelor politice de la Bugetul de stat este de cel puțin 0,01% și de cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut (PIB).

Asta înseamnă că limitele între care se puteau încadra mai marii erau 111 milioane de lei și 444 de milioane de lei, deoarece PIB-ul anunțat de premier este 1.116,8 miliarde de lei. Conform cifrelor din proiectul de buget al Guvernului, PSD ar urma să intre în posesia a 57,2 milioane de lei în 2021. Această formațiune primește cea mai mare sumă datorită rezultatelor electorale de la parlamentare și locale.

În PNL ar putea intra anul acesta aproape 50 de milioane de lei, în timp ce USR s-ar putea alege cu 15,8 milioane de lei. Pe de altă parte, AUR, care a anunțat public faptul că ar renunța la acești bani, dar care în interior se ceartă pe această temă, ar urma să încaseze 11,8 milioane de lei. Trebuie menționat că partidele nu pot renunța la subvenția propusă, aceasta fiind acordată lunar de Autoritatea Electorală Permanentă(AEP). Situația poate fi însă remediată prin schimbarea Legii finanțării grupurilor politice.

Premierul, în scandal cu ministrului Sănătății pe tema bugetului

Premierul Florin Cîțu a vorbit în 15 februarie despre nemulțumirile ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, cu privire la bugetul pe anul acesta.

„Dacă într-un an normal avem mai mulți bani decât într-un an de pandemie, eu spun că banii sunt acolo. Vorbim despre 11,43 de miliarde, mai mult decât anul trecut și mai mult decât într-un an normal, de exemplu 2019. Arată clar că avem mulți oameni în spațiul public care nu știu să citească un buget și aruncă aceste informații.

Repet, Ministerul Sănătății are un buget de 11,43 miliarde, mai mare decât anul trecut, un an special, cea mai mare criză de sănătate – deci am alocat mai mulți bani pentru asta într-un an în care nu o să avem aceeași situație. În plus suntem cu două milioane mai mult decât în 2019, când era un an normal, deci toate aceste discuții sunt pentru că oamenii nu știu, nu înțeleg, ori pentru că vor să facă scandal”, a declarat Florin Cîțu într-o conferință de presă.