Surpriză uriașă după alegerile parlamentare. Rezultate parțiale BEC după numărarea a 95% din voturi

Biroul Electoral Central a numărat deja 95% din voturi, iar rezultatele parțiale reflectă o mare schimbare de perspectivă a românilor. Potrivit rezultatelor oficiale de până acum, PSD se află pe primul loc în preferințelor românilor, urmat de PNL și USR-PLUS. O altă surpriză la alegerile locale a fost apariție partidiului AUR, o formațiune politică necunoscută, cu mesaj anti-maghiar și anti-mască, care ocupă un loc reprezentativ în preferințele românilor.

Rezultate parțiale Camera Deputaților:

• PSD – 29,8%

• PNL- 25,11%

• USR PLUS – 14,5%

• UDMR – 6%

• AUR – 8,7%

• PMP – 4,6%

• Pro România – 4,1%

• PER – 1,1%.

Rezultate parțiale Senat:

• PSD – 30, 2%

• PNL- 25,5%

• USR PLUS – 15%

• UDMR – 6,2%

• AUR – 8,8%

• PMP – 4,8%

• Pro România -4,2%

• PER -1,3%

Rezultatea parțiale în București

Camera Deputaților:

• PSD – 26,33 %

• PNL – 21,46%

• USR PLUS – 29,26%

• PMP – 5,62%

• Pro România – 4,1%

• UDMR – 0,16%

• AUR – 4,9%

• PER – 1,2%

Senat:

• PSD – 27,3%

• PNL – 21,3%

• USR PLUS – 31,5%

• PMP- 6,4%

• Pro România – 3,5%

• UDMR – 0,2%

• AUR – 4,9%

• PER – 1,3%

Potrivit rezultatelor parțiale la alegerile parlamentare 2020, două partide destul de cunoscute și populare, PMP și Pro România se află sub pragul electoral de 5%, necesar pentru a intra în Parlament, potrivit Digi24.

Declarația lui Traian Băsescu după finalizarea alegerilor

În urma acestor rezultate, Traian Băsescu a oferit primele declarații referitoare la opțiunile exprimate de români. De asemenea, europarlamentarul PMP a încălcat regulile CNA, declarând public partidul cu care a votat.

„În primul rând, pentru PMP aceste alegeri au arătat că se poate şi fără Băsescu. Deci n-am candidat, nu am fost pe la televiziuni, nu că nu am vrut, dar nu s-a putut şi partidul a trecut pragul, dar nu l-a trecut oricum. Vă rog să urmăriţi cu atenţia evoluţia numărătorii voturilor. PMP va avea 7% fără redistribuire. În mod cert se va întâmpla acest lucru pentru că ştiu care a fost evoluţia structurilor partidului. Nu pot să nu mă gândesc că avem alegerile cu cea mai slabă participare, ceea ce va pune mari probleme de menţinere a legitimităţii timp de 4 ani. Va fi un Guvern cu o susţinere foarte fragmentată şi va fi un Guvern care în raport cu obiectivele pe care România va trebui să le aibă, va avea o susţinere la limită în Parlament. Asta ar trebui să îi dea de gândit domnului preşedinte Iohannis atunci când va stimula într-un fel sau altul majoritatea parlamentară. Şi ar trebui să îi dea de gândit prezenţa la urne, cât de oportun a fost să forţeze nota pentru aceste alegeri”, a afirmat Traian Băsescu, într-o conferinţă de presă duminică seara la sediul PMP.

Fostul președinte al României s-a arătat îngrijorat de instabilitatea și fragilitatea noului Guvern, însă s-a resemnat cu ideea că aceasta este democrația și consecințele ei.