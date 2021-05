Florin Cîțu, despre participarea cetățenilor la evenimente după modelul Germaniei. Mulți români se vor revolta

Florin Cîțu a vorbit despre posibilitatea românilor de a participa la evenimente publice și private în condiții de siguranță. Premierul României consideră că imunizarea în masă este cheia pentru revenirea la o viață cât mai apropiată de cea normală. Potrivit acestuia, autoritățile și reprezentanții din Sănătate sunt tot mai aproape de momentul în care vor da undă verde relaxării restricțiilor, însă cu o condiție.

Premierul României a anunțat recent că participarea la evenimente precum nunți, botezuri, concerte și alte spectacole să fie posibilă doar pe baza dovezii imunizării. Cu alte cuvinte, cei care pot participa fără restricții la întruniri cu mai multe persoane trebuie să fie vaccinați, evitând astfel transmiterea comunitară a virusului.

Decizia a fost luată după ce premierul României a purtat mai multe discuții cu organizatorii de evenimente, ajungând la concluzia că, persoanele vaccinate să aibă acest avantaj, având în vedere că nu este pusă în pericol viața nimănui.

De asemenea, proprietarii de hoteluri și restaurant ar putea să funcționeze la capacitate maximă dacă vor primi în interior doar persoane vaccinate.

„Am avut discuția cu organizatorii de evenimente și toți au fost de acord că vor să facă aceste evenimente doar cu persoane vaccinate. Am văzut și Germania că folosește acest model, dacă Germania este ok să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem să fim și noi ok.

Cred că este normal, din punctul meu de vedere, să poți să beneficizi și o parte din restricții să fie ridicate pentru cei care se vaccinează”, a spus premierul Cîțu, potrivit Alephnews.ro.