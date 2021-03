Florin Cîțu, decizie tranșantă pentru România. Dovada că situația este clar scăpată de sub control

Premierul României a vorbit în urmă cu câteva minute desre situația de criză în care se află țara noastră, în contextul în care cetățenii sunt obosiți pentru a mai respecta regulile de protecție. Din păcate, veștile sunt extrem de triste, astfel încât, restricțiile privind activitățile din timpul verii se întrevăd chiar din această perioadă.

În cadrul conferinței de presă de luni dimineață, Florin Cîțu a vorbit despre situația alarmantă a României cu privire la nerespectarea regulilor de către cetățeni. În ciuda crizei sanitare pe care o traversăm, mulți cetățeni au participat în weekendul trecut la petreceri private ilegale, iar alții s-au îngrămădit la munte, niciunii nerespectând regulile anti-Covid-19.

„Am văzut și eu imaginile cu ce s-a întâmplat weekend-ul trecut în cluburi și în stațiunile montane. Sunt foarte supărat să văd ca există o minoritate printre concetățenii noștri care încă nu vrea să respecte regulile. Bineînțeles că implicațiile sunt pentru majoritate.

De aceea am decis ca astăzi (luni – n.r.) să am o întâlnire cu primarul general al Capitalei și primarii de sectoare să discutăm puțin despre situația din București. La ora 4 (16.00 – n.r.) o să am o discuție online cu toți prefecții, iar mâine (marți – n.r.) o să am o discuție cu Asociația Consiliilor Județene și cu Asociația Municipiilor din România”, a spus Florin Cîțu.