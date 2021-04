Florin Cîțu, anunțul zilei despre un nou lockdown în România. Ce se întâmplă cu economia

Premierul Florin Cîțu a anunțat azi că Guvernul nu își mai dorește ca România să mai aibă parte de carantină (lockdown) pentru că ”putem să avem şi o economie deschisă în majoritatea ei şi să ne luptăm cu pandemia„.

Acesta a vorbit la videoconferința ”Bursa în anul crizei sanitare și al incertitudinilor economice” despre deciziile pe care Guvernul vrea să le adopte pentru a reporni economia.

„Anul trecut, imediat după ce am avut acel lockdown, am spus că nu doresc să mai avem lockdown. Putem să avem şi o economie deschisă în majoritatea ei şi să ne luptăm cu pandemia. Până acum am reuşit să facem acest lucru şi vom face în continuare. Ai nevoie de o economie sănătoasă pentru a avea oameni sănătoşi, pentru a pune resurse în sistemul de sănătate, la ATI şi medicamente şi să plăteşti sporuri în situaţii dificile. Ai nevoie de oameni sănătoşi pentru a avea o economie puternică. Cele două merg împreună. Ce vrea această coaliţie de la această economie? Trebuie să facem tranziţia rapid către o economie competitivă, digitalizată care promovează know-how, o economie modernă. Ăsta este momentul! Acum trebuie să facem tranziţia”, a anunţat Florin Cîţu.