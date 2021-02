Florin Cîțu, amenințare către români. Ce noi restricții ne așteaptă, de fapt

Criza economică generată de pandemia declanșată anul trecut este una previzibilă. Bugetul propus de Florin Cîțu și votat în comisiile din Parlament, este unul mai mare decât anul trecut, declară acesta. Specialiștii spun că, per total, bugetul pentru 2021 este unul din cele mai mici bugete din ultimii 30 de ani. În același timp, spun specialiștii, cheltuielile bugetare de anul acesta vor fi cele mai mari din ultimii ani. Noile date referitoare la gradul de infectare și relaxarea populației, l-au determinat pe premierul Cîțu să treacă la amenințări.

Criza continuă în România, iar gradul de infectare, conform datelor, este într-o creștere progresivă. Deși încă în vigoare restricțiile impuse de autorități, mulți români au uitat de ele și s-au cam relaxat. La ieșirea din Parlament, unde au avut loc voturile în comisii pe bugetul 2021, premierul Cîțu a fost foarte dur cu privire la relaxarea populației și nerespectarea restricțiilor impuse până acum de autorități.

Întrebat despre ce părere are legat de decizia UE de a aproba folosirea pașaportului covid, Florin Cîțu declara că în România nu se pune problema pentru moment de așa ceva. Ba mai mult de-atât, premierul a mai declarat că nu îl interesează ce relaxări există în celelalte state afectate de pandemie, declarând:

”Au fost mai multe planuri în aceste ţări, pe care le-au luat înapoi. Noi vrem să ne asigurăm că, mai întâi, vom avea o campanie de vaccinare de succes. Apoi, venim şi cu planurile. Ştiţi foarte bine că în majoritatea ţărilor europene au fost perioade de lockdown. România nu a avut deloc. Dar eu cred că strategia pe care noi am adoptat-o a fost bună. (…) Avem o strategie. Haideţi să ne uităm unde este România astăzi şi unde sunt alte ţări. Strategia pe care o avem noi astăzi şi funcţionează este una foarte bună.

Ne uităm la numărul de persoane infectate, ne uităm la ce se întâmplă cu numărul persoanelor de la ATI şi ne uităm la numărul de decese, deci mergem în direcţia corectă. Suntem sub 1.000 (internările la ATI – n.r.) de câteva săptămâni. Eu ştiu că încercăm să găsim lucruri negative de fiecare dată, dar în România avem două lucruri care merg ok: campania de vaccinare – nu poate nimeni să o nege, suntem în primele trei (locuri – n.red) în Uniunea Europeană. În ceea ce priveşte pandemia, din noiembrie am început să ţinem lucrurile sub control”, a mai spus premierul Cîțu.