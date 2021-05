Florin Cîțu a prestat ”munca de jos” în America. Ce joburi a avut pentru bani de cărți VIDEO

Cu mult imp înainte de a intra în politică, Florin Cîțu a avut norocul să studieze în America. La acel moment situația sa financiară nu era una tocmai bună. Într-un interviu sincer premierul Florin Cîțu a povestit câte ceva din visul american.

Cu mult timp înainte să facă primii pași în politică Florin Cîțu a lucrat pentru o perioadă lungă în sistemul bancar. Dar, înainte de deveni expert bancar, tânărul Florin Vasile Cîțu a decis să trăiască visul american. Imediat după 1990 viitorul student la finanțe aplica pentru o bursă în Statele Unite ale Americii.

În 1992 guvernul american acoda pentru țările est-europene burse de studii fullbright. La 20 de ani Florin Cîțu aplica pentru o astfel de bursă, pe care o și câștigă. Într-un interviu acordat celebrului moderator Mihai Morar, actualul premier a povestit episodul visului american din acei ani.

”Am plecat la 19 -20 de ani, cam prin 1992. În anii ‘ 90, americanii aveau tot felul de burse fulbright etc. Eu am plecat cu o bursă finanțată de Guvernul american, acea bursă era pentru est-europeni. Am câștigat-o eu, poate nu a aplicat nimeni, nu știu, poate am fost norocos.”, i-a povestit Florin Cîțu lui Mihai Morar.

Tânărul Florin Cîțu, care a lucrat ca bancher de investiții la divizia română de credite olandeze ING, a simțit pe pielea lui cum a fost visul american pentru un român venit din estul Europei.. Odată primită bursa și ajuns în America, a studiat la Grinnell College, ulterior și la Universitatea de Stat din Iowa.

Numai că, în perioada în care a studiat la Grimell College, situația nu i-a fost una favorabilă. Florin Cîțu a mai povestit că nu avea niciun ban, fiind nevoit să-și câștige într-un fel existența. După ce reușește să câștige o bursă de doi ani scrind eseuri, se decide să se angajeze pentru a avea bani de chirie, studii și mâncare.

”Și nu mi-au dat bani decât pentru cazare și masă și trebuia să plătesc și școala, cărțile. Totul era foarte scump. Am scris câteva eseuri și am câștigat o bursă pentru 2 ani. A trebuit să am note mari ca să mă pot menține. Numai că acolo nu aveam niciun ban și a trebui să lucrez. Am lucrat din prima zi, am spălat vasele un trimestru.

Am lucrat la cantină în campus, poștaș în campus și am lucrat apoi la un centru audiovizual unde era OK. Iarna și vara și jucam fotbal în echipa universității, a colegiului. Deci tot timpul eram la școală, muncă, antrenament de dimineață până seara. Așa am văzut America am primii ani, cu echipa de fotbal. Eram mijlocaș stânga sau atacant.”, a mai povestit Florin Cîțu.