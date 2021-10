Florin Cîțu a gafat în Parlament înainte de votul moțiunii. Arată că nu mai are nimic de pierdut

Astăzi Florin Cîțu, în plenul celor două camere reunite ale Parlamentului, și-a jucat ultima sa carte în calitate de premier. Noua alianță dintre PSD, USR PLUS și AUR votează moțiunea de cenzură depusă de grupul parlamentar condus de Marcel Ciolacu. Cum era de așteptat, primul discurs de la tribună i-a aparținut premierului Florin Cîțu. Alocuțiunea acestuia a avut termeni duri la adresa foștilor colegi din coaliția guvernamentală.

Florin Cîțu, discurs dur în Parlament înainte de votul moțiunii

Astăzi, începând cu ora 12:00, a început ședința comună a celor două camere ale Parlamentului României, pe marginea votului moțiunii de cenzură depusă de PSD. Grupurile parlamentare ale PSD, USR PLUS și AUR au anunțat încă de la citirea moțiunii că vor vota în grup moțiunea. La începutul ședinței primul discurs l-a avut chiar premierul Florin Cîțu. Pe lângă discursul populist, Florin Cîțu și-a jucat și ultima carte în plenul Parlamentului, dezicându-se total de o eventuală nouă coaliție cu USR PLUS.

Gafa premierului din Parlament, una gravă

Mergând mai departe cu discursul, Florin Cîțu a folosit termeni care ar putea fi catalogați ca injurii sau ofensă politică la adresa USR PLUS. Într-un discurs presărat cu englezisme și care s-a vrut a fi ironic la adresa USR PLUS, a folosit termenul bipolar, dar prin cele declarate a nimerit în cei care suferă de o tulburare psihică serioasă.

„Dragi români, vă cer scuze că am crezut în USR. Adevărata lor față e cea de azi, și am văzut-o încă din 2016. Tovarășul cu spirală și Vaile Dâncu, ce imagine! Dragi români, ați votat un partid bipolar. Ei spun că sunt în coaliție, dar votează pentru căderea guvernului, alături de PSD.”, a declarat Florin Cîțu în discursul de la tribuna Parlamentului.

Termenul de bipolar se folosește în cazul persoanelor cu probleme de ordin psihic. Gafa premierului este cu atât mai gravă, cu cât a folosit termenul incorect si jignitor. Dezicerea sa de USR PLUS, înseamnă și faptul că nu mai are nimic de pierdut, mai ales prin modul in care s-a poziționat în raport cu USR PLUS.

PSD și AUR au discursuri acide la adresa premierului Florin Cîțu

Următorii pe ordinea de zi au fost cei din PSD și AUR la tribuna Parlamentului. Printre reprezentanții PSD care au vorbit astăzi, se numără și Președintele PSD, Marcel Ciolacu, declarând că prin moțiunea de cenzură de astăzi se face dreptate în politica românească a acestor zile tulburi.

„Domnule Cîțu, cred că aveți o amnezie. Faptul că eu vorbesc primul înseamnă că PSD a luat cele mai multe voturi la alegeri. Azi facem dreptate: guvernul Cîțu pleacă acasă. Nici nu ați început să guvernați, 9 luni v-ați bătut ca chiorii pentur șefia PNL. Acum ați ajuns șef peste un hoit politic. PNL începe să miroasă a PNȚCD”, a declarat Marcel Ciolacu.

Alianța AUR, care anunța că va vota noua moțiune de cenzură, a luat cuvântul prin reprezentantul său, George Simion, de altfel și liderul partidului, acesta readucând în discuție modul în care PNL a știut să conducă guvernul. Discrusul a fost unul scurt și cuprinzător.