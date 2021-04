Florin Călinescu, un nou derapaj la Românii au talent: ‘Toți retardații’. Ce a mai spus la Pro TV

Fanii lui Florin Călinescu nu sunt deloc surprinși de faptul că mereu spune tot ceea ce gândește și nu se ferește să afirme orice și oricum. Indiferent dacă e filmat sau nu, celebrul actor dă cărțile pe față. Ce declarații a făcut acesta și cum i-a șocat pe unii din telespectatori cu cuvintele alese?

Românii au talent: Florin Călinescu, nou derapaj în ediția din această seară

Piesa care l-a făcut pe cunoscutul actor să suspine a fost „All that jazz”, dar nu numai acordurile în cauză au fost de vină, ci mai ales concurenta. Roșcata care l-a privit intens și i-a cântat cu patos l-a lăsat la propriu cu gura căscată.

Desigur că și majoritatea bărbaților din fața micilor ecrane au avut reacții asemănătoare. Tânăra a avut o apariție incendiară – cu ochii albaștri, pletele vișinii, o rochie scurtă și mulată și o voce superbă a reușit să pună bazele unui moment de excepție. Din păcate, în unele părți ale melodiei a falsat destul de tare și a făcut-o pe Andra să se îndoiască de talentul său

„Are o voce foarte frumoasă, dar n-am înțeles mai nimic din notele de la final. Ai țipat, ai vrut să demonstrezi mult și te-ai dus în cealaltă extrenă. Timbrul tău îmi spune că tu poți mai bine, așa cum și eu mi-aș fi dorit pentru tine”, a spus Andra care a părut surprinsă de faptul că tânăra nu a terminat piesa așa cum se aștepta.

„Nu știu…poate v-au încurcat câștile voastre. E problema voastră, nu e problema mea. Eu am auzit toate cuvintele, am văzut și filmul. Vezi de treabă, mergi înainte. Bine…eu am și altă cască, o cască de pensionar. E ok. Din partea mea ai un DA”, a declarat Florin Călinescu ce a sfătuit-o să nu se ia după vorbele de-a lungul vieții a tuturor „retardaților”, subliniere ce a avut loc în urma unei discuții cu Smiley despre un loc din satele din Muntenia și Moldova. Tânăra era de loc din Galați, așa că vedetele au continuat să-și arunce replici mărunte despre acest lucru.

„O să râzi, dar noi chiar…”

„O să râzi, dar noi chiar avem căști diferite”, a replicat Andi Moisescu, colegul care i-a sărit în ajutor în această situație puțin delicată. „De la mine ai un NU”, a spus categorică Andra, care nu a părut mulțumită în totalitate de prestația fetei.

„Și mie îmi pare rău. Pentru seara asta e DA”, și-a spus verdictul soțul Oliviei Steer care a încercat să-i dea emoții mari. „Eu o să-ți dau un DA de încurajare. Cred că poți să faci mult mai mult și o să faci mult mai mult”, a votat Alexandra Dinu.