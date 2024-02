Florin Călinescu revine în politică, în plin an electoral: „Sunt câțiva care delirează” VIDEO

Actorul Florin Călinescu, în vârstă de 67 de ani, și-a anunțat revenirea în politică, în plin an electoral. Pe pagina lui de Facebook, acesta a dezvăluit că vrea să se implice din nou în politică. Realizatorul de emisiuni a mai fost președinte al Partidului Verde în 2019. Momentan, el nu a precizat din ce partid politic va face parte.

Florin Călinescu a anunțat că va reveni în politică din acest an. Pe rețelele de socializare, fostul jurat de la Românii au talent a scris un mesaj surprinzător pentru fanii săi. Inițial, s-a zvonit că ar fi susținut de formațiunea AUR, însă actorul a precizat că este vorba de un nou partid politic.

Internauții au comentat la postarea respectivă. Unii au precizat că îl vor vota fără ezitate, în timp ce alți subliniază că îl vor susține doar dacă vor fi de acord cu partidul politic.

Florin Călinescu a mai fost în politica în 2019, când a fost președintele Partidului Verde.

„De astăzi, verzii români intră pe scena politică cu Florin Călinescu președinte. Veți vedea că se poate face și o altfel de politică in interesul oamenilor, dar și cu respectul mediului înconjurător în care trăim”, spunea el în trecut.

În urmă cu mai bine de 4 ani, Florin Călinescu anunțat că a renunțat la televiziune și s-a mutat la țară. Actorul era jurat la emisiunea Românii au talent, dar a ales să se retragă la casa părintească de la țară, unde are grijă de mica sa ferma de animale.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele’, a spus, recent, Florin Călinescu.

„Cât a fost Adrian Sîrbu, la PRO TV, legal, atunci am avut toată libertatea din lume. După aceea au venit niște băieți și s-a terminat distracția. Eu nu pot să funcționez decât dacă sunt totalmente liber. Am să mă lupt până am să crap pentru libertatea ființei umane și în domeniul profesional, dar și ca ființă, în general”, spunea el despre plecarea din PRO TV.