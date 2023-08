Din ce face bani Florin Călinescu, după ce a renunțat la TV. Afacerea cu care vrea să dea lovitura

Actorul Florin Călinescu este una dintre personalitățile apreciate în țara noastră, însă acesta s-a retras de ceva timp din fața camerelor de filmat și a descoperit o nouă pasiune. Iată cu ce își ocupă timpul!

Florin Călinescu este o persoană cunoscută în România, fiind renumit pentru piesele de teatru în care a jucat, dar și pentru rolurile din diferitele pelicule difuzate la televizor.

Totuși, Călinescu a renunțat la viața de vedetă și s-a regăsit în cu totul alt domeniu.

Mai precis, celebrul actor s-a făcut fermier! Acesta și-a deschis o afacere în județul Argeș, acolo unde avea deja un teren foarte mare.

Mai apoi, și-a amenajat silozuri pentru depozitarea cerealelor, iar pe lângă cultivarea legumelor sau creșterea și întreținerea pomilor fructiferi, omul de televiziune crește găini, gâște, bibilici sau chiar purcei.

„De vreo doi ani am început serios să ne ocupăm de terenul pe care îl avem aici. Am investit în silozuri, panouri solare, avem și o mică livadă. Iau pui de o zi și îi cresc. Avem și din rasa Australorp, care sunt rezistente. Ne-am gândit că dacă tot avem pământ nu are sens sa frecăm menta la Oaș”, a spus Florin Călinescu.