Florin Busuioc nu a menajat pe nimeni la Pro TV. Și Măruță i-a dat dreptate: ‘Babuini, cum spui tu’

Florin Busuioc a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV, unde a vorbit despre vreme și despre vremuri. Acesta a comentat știrile nou-apărute în presă, alături de Cătălin Măruță.

Florin Busuioc s-a exprimat în ce privește știrea din Republica Moldova, când, în Parlamentul Republicii Moldova, a fost ținut un moment de reculegere pentru o persoană aflată încă în viață, și anume scriitorul Vanghelie Spiridon. S-a întâmplat, cel mai probabil, din cauza răspândirii unei știri false. Tot în Parlament, cineva a anunțat apoi că Vanghelie Spiridon este în viață. Despre acest caz, Florin Busuioc a avut o reacție în stilul caracteristic declarând.

”De cate ori am fost eu mort mai, Cataline, in stirile din online!… Astea sunt niste vome, niste nenorociri, cum zice și doamna. A fost un moment penibil. Au tinut un moment de reculegere, iar un domn de acolo a zis ca e viu. In general, se imprastie o gramada de stiri false, fake news-urile sunt la mare moda. Nici nu nu stiu cine sunt acei oameni din media care isi permit sa faca asta, dar in opinia mea sunt niste babuini. Bine că omul e viu”, a spus Florin Busioc. Tot Florin Busuioc a mai ținut să anunțe și faptul că încă nu s-a vaccinat împotriva noului coronavirus.