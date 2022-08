Florile interzise în buchetul miresei. Aduc cel mai mare ghinion

S-a aflat care sunt florile interzise în buchetul miresei. Acestea aduc cel mai mare ghinion mirilor, astfel că nu ar trebui folosite niciodată la buchetul special din ziua nunții. Planificarea unei nunți nu este una tocmai ușoară și dă bătăi de cap tuturor mirilor. Cu toate acestea, nunta este un eveniment foarte important din viața tinerilor însurăței, astfel că se merită orice sacrificiu.

Ce flori nu se folosesc la buchetul miresei. Florile interzise atrag ghinionul asupra noului cuplu

Toate miresele ar trebui să știe că există câteva flori care sunt interzise a fi folosite la buchetul miresei. Se spune că aduc mare ghinion mirilor, astfel că trebuie ocolite.

Chiar și cu ajutorul organizatorilor profesioniști, o nuntă este greu de organizat. Toate detaliile sunt importante, iar acest lucru este bine știut de toate domnișoarele sau doamnele care urmează să ajungă în fața altarului.

Florile pentru nuntă, greu de ales

Chiar dacă la prima vedere pare ușor să alegi florile pentru nuntă, există o serie de tradiții, obiceiuri sau superstiții bine cunoscute în popor, care trebuie respectate cu sfințenie.

În caz contrar, ghinionul i-ar putea putea urmări în noua viață pe viitorul cuplu.

Buchetul miresei, cel mai important aranjament floral de la o nuntă

Potrivit unei tradiții vechi, buchetul miresei reprezintă norocul și prosperitatea femeii. Așadar, se poate spune că este unul dintre cele mai importante aranjamente florale, mai ales că urmează să fie dăruit unei domnișoare care ar urma astfel să devină și ea mireasă în viitorul apropiat. Așadar, iată ce flori sunt interzise în buchetul miresei.

Flori de mac

Deși s-ar potrivit foarte bine cu rochia albă de mireasă, macii intră și ei pe lista cu flori interzise în buchetul miresei. Macii se usucă foarte rapid, iar polenul lăsat poate murdări rochia viitoarei soții.

Liliac

Chiar dacă are o mireasmă incredibil de frumoasă și arată foarte bine, liliacul nu se deschide și are tulpinile lemnoase. De asemenea, această floare are nevoie de multă apă, altfel se ofilește foarte repede.

Margarete

O vorbă din popor spune că margaretele înseamnă despărțire, dispreț și tristețe. Astfel, margaretele ar aduce ghinion în viața tinerilor căsătoriți. Astfel, nici margaretele nu au ce căuta în buchetul miresei.

Garoafe

De multe ori putem vedea garoafe în cele mai frumoase buchete de flori, însă cu toate astea ele se folosesc cel mai des la înmormântări. Așadar, lăsați garoafele pentru înmormântare, nu pentru ziua nunții.