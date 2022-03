Florile care atrag prosperitatea. Sunt talismane norocoase și trebuie să le ai în apartament

Florile care atrag prosperitatea. Plantele de interior sunt o comoară în casa fiecăruia dintre noi. Chiar daca majoritatea persoanelor aleg sa aibă în casa flori doar de dragul esteticului, acestea au numeroase beneficii pentru sănătate. Spre exemplu, purificarea aerului și îmbogătirea locuinței cu oxigen.

Prin fotosinteză, ele absorb dioxidul de carbon și elimină oxigenul de care avem atâta nevoie în aceste timpuri în care poluarea a atins cote alarmante. Sunt indicate și pentru cei care au dureri de cap sau suferă de depresie. Dar sunt și persoane care aleg plantele pentru „puterile lor magice” de a le aduce prosperitate în casă.

Care sunt florile care atrag prosperitatea

Orhideea

Multe legende susțin că sunt plante care pot aduce norocul, sanatatea, bogăția și iubirea în casa. Doua dintre cele mai cunoscute plante care atrag prosperitatea și îți pot aduce norocul în zona financiară, sentimentală și de sănătate sunt orhideea și arborele de jad.

Orhideele sunt plante care se găsesc într-o multitudine de culori, albastru, galben, mov și sunt foarte apreciate pentru aspectul lor delicat. Această plantă poate fi dăruită în aproape orice împrejurare. O orhidee de culoare aprinsă o poți face cadou persoanei iubite, cele albe pot fi dăruite în cadre mai formale, iar cele galbene, mov, verzi sunt potrivite pentru a fi oferite prietenelor și persoanelor apropiate.

Despre această planta care cu siguranță se gasește în foarte multe case sunt și foarte multe legende. Grecii o considerau un simbol al virilității, aztecii amestecau orhideea cu ciocolată pentru a crea un elixir pentru a-i face mai puternici, iar în feng shui orhideele aduc noroc în dragoste.

Cel mai indicat loc pentru creșterea orhideei sunt pervazele ferestrelor cu orientare sudică. Această plantă iubește lumina, chiar și rădacinile, poate de multe ori v-ați întrebat de ce sunt puse în ghivece transparente. Lumina trebuie să fie filtrată, nu să cadă direct pe frunze sau flori.

Cu această plantă nu trebuie sa ne facem griji daca uitam sa o udam, deoarece udarea se face la 7-9 zile, dimineața, prin scufundarea ghiveciului în apă pentru câteva minute sau prin udarea ușoară a rădăcinilor, fără a atinge frunzele sau mugurele.

Arborele de jad (Crassula ovata)

Arborele de jad este o plantă suculentă de interior si este renumită pentru longevitatea sa. Are flori mici, roz sau albe și își are originile în provinciile din Africa de Sud și Mozambic. Aceasta plantă are frunzele rotunde, care seamănă cu niște monede și mulți oameni o mai numesc planta cu bani sau arborele banilor. Este o plantă de apartament cunoscută în întreaga lume.

Planta de jad necesită puțină apă și poate supraviețui în majoritatea condițiilor de interior. Oamenii din China antică asociau arborele de jad cu bogăția smaraldelor. Îl așezau în coltul orientat către sud-est al locuinței și în felul acesta proprietarul devenea mai bogat pe masură ce frunzele creșteau.

Arborele de jad are culoarea verde. Verdele reprezintă natura, echilibrul, renaşterea, şi revitalizarea. Este un simbol al prospeţimii si prosperităţii. Arborele nu necesită la fel de multă atenție ca alte plante și poate rezista chiar și 40-50 de ani.

Este întâlnită ca plantă de apartament în întreaga lume. Nu necesită o îngrijire specială. Trebuie udata doar daca solul este uscat.