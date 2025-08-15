Flori de plantat în august pentru o grădină plină de culoare până la sfârșitul toamnei

Ultima oră
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
15 aug. 2025 | 09:44
de Ionuț Vieru

Sfaturi pentru grădinari
Flori de planta în luna august

Sfârșitul verii nu trebuie să însemne și sfârșitul grădinii tale înflorite. Chiar dacă temperaturile scad și zilele se scurtează, există plante care își pot menține frumusețea mult după ce majoritatea florilor de sezon dispar. Grădinarii pricepuți știu că luna august este momentul perfect pentru a adăuga noi pete de culoare, iar alegerea corectă a speciilor poate asigura o priveliște spectaculoasă până târziu în noiembrie.

Violele cu înflorire de iarnă – delicate, dar extrem de rezistente

Potrivit expertei în grădinărit Melissa Quinney, violele cu înflorire de iarnă sunt printre cele mai bune opțiuni pentru o grădină de toamnă. Acestea adaugă nuanțe calde de portocaliu și violet, iar rezistența lor surprinzătoare le permite să înflorească din toamnă până iarna, cu un efort minim.

Deși pot părea delicate, sunt incredibil de rezistente. La plantarea în august, grădinarii se pot aștepta la înflorire în două până la trei săptămâni, iar în climatele mai blânde, florile lor durează de obicei până în iarnă.

Asterii – margaretele toamnei

Deseori trecuți cu vederea în favoarea crizantemelor, asterii sunt o alegere ideală pentru a adăuga culoare și a atrage polenizatori în lunile de toamnă. Florile lor asemănătoare margaretelor, în nuanțe de violet și roz, apar rapid dacă plantele sunt deja dezvoltate.

Dacă planta este stabilită după plantare, florile apar în decurs de una până la două săptămâni. În schimb, dacă se plantează din semințe, germinarea poate dura până la trei săptămâni, urmate de alte șase până la înflorire.

Fuchsia – eleganță pentru grădina de toamnă

Pentru un plus de rafinament, fuchsiile sunt alegerea perfectă. Quinney recomandă plantarea unor exemplare deja înflorite, deoarece cele crescute din semințe rareori vor produce flori în primul an.

Atunci când alegeți o plantă Fuchsia pentru o grădină de toamnă, este important să căutați o varietate rezistentă. Perfecte pentru plantare lângă zonele de relaxare, fuchsiile rezistente pot prospera până în toamnă, cu flori pandantive superbe în roșu, violet și roz.

Penstemonii – frumusețe cu întreținere redusă

Cu flori în formă de trompetă, penstemonii sunt plante perene rezistente care pot continua să înflorească până la primul îngheț. Plantate în perioada de înflorire, își vor păstra frumusețea toamna întreagă.

Unul dintre principalele avantaje ale acestei plante este toleranța la secetă și întreținerea redusă, ceea ce o face ideală pentru grădinarii care vor flori până în sezonul rece fără efort suplimentar.

Abelia x grandiflora – parfum și culoare până în noiembrie

Acest arbust semi-veșnic verde impresionează nu doar prin florile parfumate în tonuri de alb, roz și piersică, ci și prin frunzișul său care capătă o tentă de bronz toamna.

Excelează atât de bine toamna, deoarece necesită puțină întreținere și oferă o structură și o culoare deosebite mai târziu în cursul anului. Dacă este plantată în timpul înfloririi, Abelia x grandiflora va înflori din august până în toamnă, iar frumusețea sa poate dura până în octombrie sau noiembrie.

Alegând aceste cinci specii rezistente și decorative, grădina ta poate rămâne un colț de culoare și parfum până la începutul iernii, fără a necesita îngrijiri complicate. August nu este sfârșitul sezonului de grădinărit – este doar începutul unei toamne spectaculoase.

