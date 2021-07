Floarea de ceară care produce mir în apartament. Toți românii trebuie să crească una

Românii trebuie să aibă o asemenea minunăție în apartament! Deși puțini știu, există o floare de ceară care produce mir în apartament. Cum se numește aceasta și cum se îngrijește? Dă o notă frumoasă încăperii în care te decizi să o pui. Legenda din spatele plantei are un mesaj puternic pentru toți credincioșii.

Floarea de ceară care produce mir

Cu toții vrem ca atunci când ne întoarcem acasă să simțim relaxare, liniște și confort, iar deși ne e greu să recunoaștem toate acestea se formează și cu ajutorul unor simple obiecte pe care le avem în încăperi. Plantele desigur că nu trebuie să lipsească măcar din sufragerie.

Este o floare care e cu siguranță regina tuturor și care sigur va fi observată imediat de cei care îți vor călca pragul. Este vorba despre lacrima Maicii Domnului sau sub denumirea specializată de Hoya Carnosa. Aceasta este cunoscută în popor drept Floarea de ceară și se debosebește prin aspectul său unic și parfumul îmbietor.

Planta este originară din India, China și Australia și face parte din familia Asclepidaceae, iar prescurtarea științifică este de Hoya Spp. Se găsește în peste 250 de specii și varierăți ale ei și reușește să înfrumusețeze o grădină întreagă sau un apartament.

Legenda este impresionantă

Legenda arată că la baza ei stă chipul Maicii Domnului vărsând lacrimi de durere la picioarele Fiului răstignit pe cruce. Se spune că Fecioara a mers în Grădina Ghetsimani, loc unde se rugase pentru Iisus înainte de a fi prins și răstignit.

Aceasta a închinat o rugă către Dumnezeu atunci pentru a-i cere ca cei care i-au omorât fiul să fie iertați. Dumnezeu a făcut să răsară mii de flori mici și albe la îndemnul Fecioarei pentru un semn că a ascultat-o, dar și pentru a-i răsplăti credința.

Planta este delicată, de culoare alb-rozalie și elimină doar la atingere un lichid incolor, parfumat și bun la gust. Floarea de ceară este în special folosită de călugări și creștini la confecționarea de metanii. Se crede că planta produce mir în mod natural și că are proprietăți curative.

Cum o îngrijești?

„Udati din belsug in perioada de crestere, din primavara pana toamna. Substratul trebuie mentinut in permanenta reavan. Iarna se uda moderat odata cu scaderea temperaturii abientale. Substratul in care se simte cel mai bine este format din pamant de padure, turba si nisip in parti egale. Pulverizati plantele cu regularitate pentru a mentine un nivel ridicat la umiditatii. Nu pulverizati frunzele cand planta este inflorita. Fertlizati cu un ingrasamant pentru plante cu flori din aprilie pana in septembrie”, arată floaredetei.ro.