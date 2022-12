Flick și soția Denisa Filcea, primele declaraţii despre al doilea copil. Cum vor sărbători primul Crăciun alături de fiica lor VIDEO EXCLUSIV

Flick, fostul prezentator de la radio Zu, și Denisa Filcea, partenera sa de viață, au devenit părinți pe 23 iunie, când au făcut cunoștință cu Eva Maria. De 6 luni, viața lor a căpătat un alt sens și se gândesc la confortul micuței înainte de a lua orice decizie. Cei doi au acordat un interviu, exclusiv pentru Playtech Știri, în care ne-au povestit ce schimbări au făcut în programul lor și unde vor petrece sărbătorile de iarnă. Flick și soția Denisa Filcea, primele declaraţii despre al doilea copil.

„Domnul Rimă” și soția lui sunt părinți relaxați, iar dovada evidentă a fost zilele trecute, când au participat la un brunch de Crăciun, alături de fiica lor, Eva Maria. Micuța a dormit în cărucior, a stat cuminte, atât în brațele Denisei, cât și ale lui Flick, fără să fie deranjată de prezența celorlalți invitați la eveniment. Comportamentul bebelușei a fost exemplar, spre surprinderea tuturor. Aflați la prima experiență ca părinți, Denisa și Flick au fost foarte atenți de la început la nevoile micuței și au comunicat cu ea.

„Programul e total diferit față de cum mă așteptam. Lucrez cu mămici și am auzit toate poveștile posibile și mă așteptam să fie greu și foarte greu. Surpriză mare! Eva este un copil foarte liniștit și e total diferit față de cum mă așteptam și cum am auzit.

Într-adevăr, copiii sunt diferiți, dar cred că un pic unele mămici și au tendința să dramatizeze lucrurile. Pentru mine este o experiență foarte frumoasă, pe care o trăiesc din plin, cu bucurie. Chiar îmi place! Și am renunțat la ieșiri sau alte lucruri, dar nu e un sacrificiu. Am renunțat pentru că vreau să stau cu copilul, să-l iau cu mine. Nu am lăsat-o pe Eva cu bona acasă. Când putem, o luăm cu noi”, a declarat, pentru Playtech Știri, Denisa Filcea.