Fiul lui Theo Rose, talentat de mic. Cum i-a făcut Sasha pe cei din jur să plângă la primele acorduri: „Momentul lui artistic”

Theo Rose este în culmea fericirii! Fiul ei și al regizorului Anghel Damian are deja talent la muzică. Micuțul Sasha se pare că moștenește talentul mamei sale celebre. Pe rețelele socializare, cântăreața a publicat un video emoționant cu băiatul ei!

Fiul lui Theo Rose are deja talent la muzică

Theo Rose este o mămică și o artistă împlinită! Are o familie frumoasă și o carieră de succes în industria muzicală, dar cea mai mare realizare a sa este fiul pe care îl are cu Anghel Damian. Mândră tare de băiețelul ei, micuțul Sasha Ioan, solista a împărtășit recent cu fanii săi un videoclip adorabil cu cel mic. Deși nu are niciun anișor, Sasha a început deja să simtă ritmurile muzicii.

Artista l-a luat pe cel mic cu ea la studioul de înregistrări, dar acolo a avut parte de o surpriză mare. În timp ce fredona câteva versuri, Theo a constatat că și băiatul său are talent muzical. Sasha a scos câteva sunete care păreau să aibă un ritm, iar toți cei din jurul lui au rămas impresionați!