Fiul lui Kamara, operat a 6-a oară. Ce se întâmplă acum cu micul Leon

Fiul lui Kamara Ghedi (44 ani), Leon, a fost operat din nou, pentru a șasea oară. Micuțul Leon a fost operat la Barcelona, zilele trecute, acolo unde a fost supus unei operații de Miotenofasciotomie.

Leon, fiul lui Kamara, s-a trezit puțin mai greu după anestezie, însă a dat semne că este bine, lucru care le dă mari speranțe părinților săi, scrie click.ro. Kamara și Oana, mama micuțului, își doresc ca el să se recupereze complet și să poată merge într-o zi ca un copil normal.

Leon suferă de o formă de paralizie cerebrală, fiind diagnosticat la scurt timp de la naștere cu tetrapareză spastică. Astfel, Kamara a făcut tot ce poate pentru a-i oferi o viață normală băiatului său și a căutat cei mai buni medici pentru a-l face bine.

Leon va merge la control peste 3 luni

„Leon se simte foarte bine acum, mai are niște dureri, dar este foarte curajos, în sensul că nu plânge, dar doar face o mimică, așa, dacă îl atingem la picioare acolo, din greșeală, s-a învinețit un pic dar nu vrem să ne pronunțăm acum dacă a avut efect sau nu operația, vedem peste două săptămâni. Atunci poate începe ușor recuperarea. Pare că e mai relaxat, adică sunt semne bune. După intervenție și-a revenit puțin greu din anestezie, m-am speriat un pic pentru că plângea, a plâns vreo oră cred și nu reușea să deschidă ochișorii, dar am vorbit permanent cu el și când a vrut muzică populară mi-am dat seama că e ok și și-a revenit!

Peste trei luni o să aibă control, ni s-a spus că nu este de ajuns, de obicei, o singură intervenție, să vedem atunci. Leon este un curajos! Acum și-a revenit la starea lui de veselie, de vorbit întruna. Este bine și ne bucurăm că a trecut cu bine! Mulțumim lui Dumnezeu că e OK!„, a spus Oana, mama lui Leon și fosta soție a lui Kamara.

Cine l-a operat pe micuțul Leon

La rândul său, artistul este optimist și speră să îl vadă cândva mergând. “Leon la Barcelona a avut o operație de Miotenofasciotomie, care s-a întâmplat la policlinica Barcelona, cu doctorul Igor Nazarov. Acolo a fost sub atenta îndrumare dar totodată sub bisturiul lui, aș spune, împreună cu doi alți doctori și au lucrat pe mușchi, pentru că el are nevoie de o alungire de mușchi, iar această Miotenofasciotomie selectivă se face cel mai bine acolo, la Barcelona.

A fost destul de greu când s-a trezit, a plâns, tremura, e și mic, cred că și un adult ar face la fel, dar și-a revenit foarte repede și a început să și cânte. Au venit toți doctorii acolo se uitau la el cum cânta piesa Vremuri noi, a spus Kamara.