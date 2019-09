Fiul lui Iurie Darie, măcinat de ciroză! Regizorul a ajuns în stare gravă la spital

Alexandru Darie este internat de zece zile la Terapie intensivă la Institutul Clinic Fundeni din București. Starea fiului lui Iurie Darie ar fi destul de gravă, conform unor surse apropiate. Cum s-a tratat și de când a început ca starea lui de sănătate să se degradeze? Ce sacrificii a făcut pentru a putea plăti tratamentele pentru însănătoșirea sa?

Ducu Darie, așa cum îi spun prietenii, a împlinit 60 de ani pe 15 iunie anul acesta, iar de o bună bucată de vreme se trata de ciroză. Acesta a ales să facă tratamentele la Ponderas Academic Hospital, conform unor surse apropiate, potrivit adevărul.ro. Din păcate, când totul părea că decurge cel puțin normal, a apărut o complicație la plămâni, mai spus apropiații artistului. De asemenea, Alexandru Darie se află pe listele de transplant hepatic.

În cursul anului trecut, Ducu a fost surprins mergând la spitalul privat la care se trata, semn că își sorește din răsputeri să se vindece, cu toate că se lupta chiar și atunci de câțiva ani buni cu boala. Darie, pentru a-și plăti tratamentele, chimioterapiile și radioterapiile, a fost nevoit să-și vândă majoritatea bunurilor de valoare. Acesta a scos întâi mașina la vânzare, mai apoi apartamentul.

„Împreună cu valul binecunoscut, Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, (Lucian) Giurchescu, (Radu) Penciulescu, toţi au plecat după „închiderea robinetului” în străinătate, „afară” – cum se spunea… Şi, deci, stăteam în teatru. Acolo am descoperit mirosul scenei, ce valoare are o mască, un element de recuzită. Stăteam ore întregi şi mă jucam cu ele. Toate au un anumit mister, pentru că au o energie legată de teatru, de actul acesta sacerdotal aproape, de a face teatru. Şi pentru un copil, vă daţi seama, că totul era imens. După aceea, când am crescut, vedeam cât de mici sunt de fapt culisele Teatrului de Comedie, „buzunarele scenei”… Am intrat şi în spectacole, de la 6 ani am făcut figuraţie, şi în „Capul de răţoi” şi în alte spectacole… Chiar am fost la Viena, prima oară când am ieşit afară din ţară, am fost cu părinţii mei, într-un turneu cu mare succes de altfel. Iar până în anii ’70 a fost o perioadă când se făceau multe turnee în străinătate…”

Alexandru Darie