Fiul lui Donald Trump, infectat cu virusul din China. Barron are doar 14 ani

Cel mai tânăr moștenitor al președintelui Statelor Unite ale Americii a fost testat pozitiv cu coronavirus. Barron Trump are doar 14 ani și urmează tratamentul pentru vindecare de care au parte și părinții săi la momentele acestea.

Fiul cel mai mic al președintelui Americii a fost testat pozitiv cu coronavirus. Melania Trump a postat pe site-ul Casei Albe un eseu în care relatează experiența sa cu noul coronavirus. Din păcate, fanii cuplului au fost foarte îngrijorați după ce au auzit prin câte au trecut aceștia. Din păcate, prin aceeași experiență trece toată familia. Simptomele au fost ușoare, dar au apărut toate deodată, Prima Domnă susținând că a suferit dureri în tot corpul, tuse, dureri de cap și o stare de oboseală exacerbată încă de la început. Cu toate astea, Melania nu a avut nevoie de spitalizare și a optat pentru o altă variantă de tratament, timp în care soțul ei a fost în permanență într-o instituție medicală. Soția președintelui a avut în vedere un tratament care s-a bazat în principal pe vitamine și mâncare sănătoasă.

„Bineînţeles, imediat m-am gândit la fiul nostru”, a scris Melania Trump, într-un text intitulat „Experienţa mea cu COVID-19”, la două săptămâni după ce testul partenerului său a arătat pozitiv. Melania se încrede în sistemul imunitar al fiului care este foarte tânăr și în putere, astfel crezând încă de când a aflat vestea tristă că va scăpa ușor peste acest moment de cumpănă. „Din fericire, este un adolescent puternic şi nu a prezentat nici un simptom”, a adăugat aceasta. Barron Trump s-a recuperat rapid, iar testele ulterioare au ieșit negative.

.@FLOTUS shares her experience w/ COVID-19: „I found myself even more grateful and in awe of caretakers and first responders everywhere. To the medical staff and the residence staff who have been taking care of our family—thank you doesn’t say enough.” https://t.co/sLLbSgzuAL

— Stephanie Grisham (@StephGrisham45) October 14, 2020