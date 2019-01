Ce profit au firmele care au legături cu Liviu Dragnea

Conform datelor de la Registrul Comerţului, firmele care au legături cu Dragnea au un profit foarte mic, aproape spre deloc sau provenit subvenţii. Asta în timp ce, liderul PSD se plânge că multinaţionalele declară profit prea mic şi scot banii din ţară.

Spre exemplu, Ştefan Valentin Dragnea, fiul preşedintelui PSD a fost acționar în șapte firme în ultimul an fiscal încheiat şi evidenţiat la Ministerul de Finanţe – 2017. Și asta nu e tot. A mai fost acționar în încă cinci societăți comerciale în mod direct, iar în alte două indirect, prin intermediul societăţilor la care era acţionar. Doar trei firme dintre acestea au înregistrat profit, iar la una dintre firmele enumerate, profitul câștigat a fost mai mic decât subvenția primită de la stat.

Situația nu este mai bună, nici la Tel Drum, societatea despre care procurorii DNA spun că ar fi controlată de Liviu Dragnea. Nici aceasta nu se poate lăuda cu un profit fabulos în 2017. În plus, Tel Drum a intrat în insolvenţă la finalul anului trecut, notează G4Media.

Ce profit a înregistrat ferma de porci

Cea mai celebră afacere a lui Ştefan Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, a fost cea cu porci, Societatea S.C. Ferma Salcia SA. care a fost înființată în anul 1991. Aceasta a înregistrat în 2017, ultimul an în care a depus bilanţ anual la fisc, o cifră de afaceri de peste 30 de milioane de lei şi o pierdere de aproape un milion și jumătate. Firma a primit, de asemenea, subvenţie de la stat pentru derularea propice a activităţii. În plus, pentru acelaşi an fiscal, Ferma Salcia a primit subvenţie de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură APIA de aproape 4,5 milioane de lei.

SC Ferma Salcia SA

Cifra de afaceri 2017 – 30.255.615 de lei

Pierdere – 1.322.216 de lei

Angajaţi – 247

Subvenţie totală 2017 – 978.232 de euro

Afacerile în agricultură, profit bazat pe subvenţia de la stat

Afaceri bazate pe subvenții de la stat

Valentin Dragnea mai este acțioanar și în firma SC Nutrelo Group SA, fostă Zooveg SA. Scopul principal al afacerii este „cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase” şi a înregistrat, în 2017, o cifră de afaceri de 17.818.377 de lei şi un profit de 5.036.836 de lei (28%). De asemenea, firma a primit de la stat suma de 2,710.150 de lei subvenţie, prin Fondul European Agricol de Dezvltare Rurală – FEADR

Firma Nutrelo Group SA a fost, la rândul ei, unic acţionar la societatea S.C. Gransiloz S.R.L, tot o societate care se ocupă de cultivarea plantelor. Aceasta a avut, în 2017, o cifră de afaceri de 39.266.122 de lei şi un profit de 2.928.883 de lei (7,45%). Potrivit datelor declarate, subvenția primită de societate din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală este mai mare decât valoarea înregistrată a profitului societăţii. Subvenția se ridică la aproape 2.939.000 de lei.

SC Nutrelo Group SA – fostă Zooveg 2010 SA

Cifra de afaceri 2017 – 17.818.377 de lei

Profit – 5.036.836 de lei (1,079 mil. euro)

Subvenţie totală 2017, fond FEDA – 589.162 de euro

Angajaţi – 54

La cererea acționarilor Firma Nutrelo Group SA a obținut în anul 2018 și societatea Gransiloz SRL. Astfel, suprafaţa deţinută de firma agricolă a lui Dragnea Jr.a ajuns la peste 300 de hectare de teren, după cum rezultă din documentele oficiale depuse la Monitorul Oficial.

Cifra de afaceri 2017 – 39266122 de lei

Profit – 2.928.883 de lei (627.761 euro)

Subvenţie totală 2017, fond FEADR – 638.920 de euro

Angajaţi – 60

Afacerile cu peşte şi substanţe chimice, pe minus

Alte firme legate de numele lui Dragnea – profit zero

Firmele S.C. Vel Morar S.R.L, S.C S & P Investment Management SRL şi Trident 51 SRL în care Valentin Dragnea este acționar, au înregistrat pierderi uriașe în anul 2017. La fel s-a întâmplat și cu

S.C. Vel Morar SRL, specializată în afaceri de panificaţie. Aceasta a avut cifră de afaceri zero şi pierdere în valoare de 1.755 de lei. Firma, înfiinţată în 2008 este funcţională în continuare.

Vel Morar S.R.L– înfiinţată în 2008

Cifra de afaceri – 0

Pierdere – 1.755 lei

Angajati – 0

Altă firmă în care a fost implicat și Dragnea Jr, dar din care s-a retras în pe 19 mai 2017 este S&P Investment Management SRL, fostă Ludikon System SRL. Cifra de afaceri înregistrată în anul 2017 este de 10.000 de lei. Însă, a avut o pierdere de şase ori mai mare şi se ocupa de comerţul cu produsele chimice.

Cifra de afaceri 2017 – 10.000 de lei

Pierdere – 66.935 de lei

Afacerile cu pantofi, mici dar bănoase

Cea mai bănoasă afacere a lui Dragnea Jr.

Cea mai bănoaă afacere a lui Dragnea jr. în 2017 s-a dovedit afi cea cu pantofi de lux. Firma Ştefan Burdea Shoes SRL a fost înfiinţată în 2015 şi vinde pantofi la preţuri cuprinse între 450 şi 6.000 de lei. Asociat cu designerul Ştefan Burdea este societatea Nutrelo Group SRL în care este acţionar Dragnea Jr. Firma a avut o cifră de afaceri de puţin peste jumătate de milion de lei, profit de 62.000 de lei și trei angajaţi.

S.C Ştefan Burdea Shoes SRL

Cifra de afaceri 2017 – 532.990 de lei

Profit – 62.913 de lei

Angajaţi – 3

Tel Drum – firma lui Liviu Dragnea

Conform datelor declarate la Ministerul de Finanţe, Tel Drum, firma despre care procurorii DNA spun că ar fi controlată de Liviu Dragnea, a obținut o cifră de afaceri de peste 155 de milioane de lei și un profit de 4,5 milioane. Adică un procent de 2,91%