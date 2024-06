Filmul momentului pe Netflix. A fost luat cu asalt, bate record după record

Un nou film european a luat cu asalt topurile Netflix și se numără printre cele mai vizionate pelicule pe platforma de streaming. Producție a avut premiera de curând și i-a cucerit, deja, pe români. Iată despre ce film este vorba.

Care este filmul care a luat cu asalt topurile

Pelicula a fost realizată în Polonia și a ajuns pe prima poziție a topului celor mai vizionate titluri de pe Netflix. Filmul, care se încadrează la genurile thriller, mister, dramă, te ține cu sufletul al gură de la prima până la ultima secundă. Producția explorează temele complexe ale moralității, violenței și răului interior.

Filmul, lansat de curând pe Netflix, are la bază romanul polițist scris de Małgorzata Oliwia Sobczak, iar în rolurile principale joacă Maja Ostaszewska și Jakub Gierszał. ”Culorile răului: Roșu”, este filmul care a luat cu asalt topurile platformei de streaming.

Subiectul peliculei

Pe o plajă din Polonia, în Tricity, este găsit cadavrul unei fete, iar un procuror face echipă cu mama victimei într-o căutare frenetică a adevărului. Anchetatorul descoperă că împrejurările în care s-a petrecut fapta sunt asemănătoare cu cele ale unei crime care a avut loc cu cincisprezece ani în urmă.

Când șeful său îi interzice să redeschidă cazul, procurorul se decide să colaboreze cu mama victimei, o judecătoare care s-a străduit din greu să își refacă viața după pierderea fiicei sale. Cei doi pornesc o investigație periculoasă, ajungând la unul dintre cluburile de noapte de pe litoral. controlate de lumea interlopă locală.

”Culorile răului: Roșu” promite să fie un film captivant, plin de suspans și emoții puternice. Pentru cei interesați de astfel de filme psihologice și care explorează temele întunecate ale naturii umane, această peliculă ar putea oferi o experiență interesantă.

Filmele și serialele nou lansate pe Netflix în iunie 2024

”Sweet Tooth”, sezonul 3. Un ultim sezon în care Gus și prietenii săi pornesc într-o călătorie nebunească, în speranța că vor găsi leacul pentru Maladie și că vor descoperi adevărul despre hibrizi.

”A Family Affair” este un film rom-com cu Nicole Kidman, Zac Efron și Joey King în rolurile principale, despre o iubire surprinzătoare care atrage după sine complicații legate de dragoste, sex și identitate.

”Hit Man”, un film care aduce în prim plan pasiunea ce se naște între un fals asasin plătit și potențiala lui clientă, cu Glen Powell și Adria Arjona.

”My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman”, sezonul 5. Dave stă de vorbă cu Miley Cyrus, câștigătoare a premiului Grammy, și cu Charles Barkley, o legendă a baschetului, despre viețile și carierele lor.