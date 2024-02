Filmul cu vedete de la Hollywood care se face acum în România. Actriţa principală s-ar fi îndrăgostit pe platourile de filmare, cum a fost fotografiată

Filmul cu vedete de la Hollywood care se face acum în România a atras atenția presei mondene, după apariția în spațiul public a unor imagini surprinse în pauzele de filmări. Se pare că una dintre actrițe, o blondă superbă, celebră, s-a îndrăgostit pe platouri. Cum a fost fotografiată.

Un proiect cinematografic important se face la noi în țară, filmările fiind în plină desfășurare, chiar în această perioadă. Distribuția filmului este mixtă, printre actori vom regăsi și artiști români, precum Tudor Chirilă, Șerban Pavlu, Daniela Nane și Andreea Vasile.

Pelicula „April X” este un thriller a cărei acțiune se petrece în viitorul apropiat, povestea concentrându-se pe gemenii Bax și April. Când April dispare, Bax caută fiecare colț întunecat al peisajului urban post-sovietic încercând să o găsească.

Filmul regizat de Michel K. Parandi marchează și debutul în actorie al lui Lottie Moss, nimeni alta decât sora supermodelului Kate Moss. Ea o va interpreta pe „Diana” în drama palpitantă plină de acțiune.

Superba blondă a atras atenția fotoreporterilor, fiind surprinsă în ipostaze tandre, într-o pauză de filmări, cu unul dintre partenerii săi de scenă. Lottie și actorul Connor Storri au fost fotografiați îmbrățișându-se și sărutăndu-se înainte de a intra în cabina vedetei.

Lottie Moss a participat într-un reality show, „Celebs Go Dating”, în cadrul căruia a avut o relație cu un fost concurent la „Love Island”.

„Sunt un alt om de când am început Celebs Go Dating. Am vorbit despre acest proces cu alte vedete, aproape toate au plâns. nu au fost lacrimi false. Este o emisiune pozitivă. M-am distrat, am mers la câteva emisiuni, am sărutat câteva „broaște””, a mai mărturisit ea, potrivit Daily Mail.