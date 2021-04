Filmul Colectiv a ratat cele două premii la Oscaruri. Lista completă a câștigătorilor

Cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar a avut loc anul acesta, după două luni de amânare din cauza pandemiei de Covid-19, ceremonia desfășurându-se în condiții speciale evenimentelor sanitare actuale. Filmul „Nomadland” a fost unul dintre marii câștigători la ceremonia Oscar 2021, Frances McDormand, fiind desemnată „cea mai bună actriță în rol principal”, în timp ce Chloé Zhao a fost premiat pentru „cel mai bun regizor”. Fimul românesc „Colectiv” nu s-a aflat, însă, pe lista câștigătorilor din acest an.

Cine au fost vedetele serii

Vești triste pentru românii care au stat cu sufletul la gură așteptând să afle cum a evoluat filmul „Colectiv” în cadrul cele mai râvnite gale cinematografice.

Deși a primit o dublă nominalizare la categoriile „Cel mai bun lungmetraj documentar” și „Cel mai bun lungmetraj internațional”, producția 100% românească a stat în umbra celor doi mari câștigători ai categoriilor menționate, astfel că statuetele de aur au ajuns la „Another Round”, cel mai bun film străin și la „My Octopus Teacher” fiind nominalizat ca fiind cel mai bun documentar.

Marele câștigător al serii a fost filmul „Nomadland”, câștigând Oscarul pentru pentru cel mai bun film, în timp ce Chloe Zhao a devenit cel mai bun regizor, iar Frances McDormand, cea mai bună actriță în rol principal.

Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal a fost câștigat de Anthony Hopkins, în vârstă de 83 de ani, pentru rolul interpretat în filmul „The Father”, unde publicul i-a putut admira talentul, în timp ce îndrăgitul actor a intrat în pielea unui vârstnic bolnav de demență, reușind să transmită o multitudine de emoții care au ajuns la sufletul publicului din întreaga lume.

Anthony Hopkins câștigă Oscarul pentru a doua oară în cariera sa, prima oară primind premiul pentru cel mai bun actor în anul 1994 atunci când l-a înfățișat pe Hannibal Lecter în “Silence of the Lambs”.

Lista completă a câștigătorilor

Cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar a fost transmisă live din două locaţii din Los Angeles, Dolby Theatre şi Union Station. Pentru actorii nominalizați care nu au reușit să fie prezenți aici, au existat alte două locații, una în Marea Britanie și alta în Franța, la Paris, făcându-le mai ușoară participarea în contextul Covid-19 actual.

Pe lângă actorii nominalizați în roluri principale, în cadrul galei au mai fost premiate numeroase nume celebre din lumea cinematografiei.

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya („Judas and the Black Messiah”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Yuh-Jung Youn („Minari”)

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „Another Round” (Danemarca)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Soul

Cea mai bună scenografie: „Mank”

Cel mai bun scenariu adaptat: „The Father”

Cel mai bun scenariu original: „Promising Young Woman”

Cea mai bună imagine: „Mank”

Cel mai bun montaj: „Sound of Metal”

Cea mai bună coloană sonoră: „Soul”

Cel mai bun cântec original: „Fight For You” (interpretat de H.E.R. pentru filmul „Judas and the Black Messiah”)

Cel mai bun sunet: „Sound of Metal

Cele mai bune efecte vizuale: „Tenet”

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „Ma Rainey’s Black Bottom”

Cele mai bune costume: „Ma Rainey’s Black Bottom”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „If Anything Happens I Love You”

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „Two Distant Strangers”

Cel mai bun lungmetraj documentar: „My Octopus Teacher”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Colette”

Premiul umanitar Jean Hersholt: Tyler Perry şi Motion Picture & Television Fund (MPTF)

Premiile Oscar sunt desemnate în fiecare an pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 9.000 de membri ai Academiei Americane de Film.