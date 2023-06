Fiica lui Răzvan Simion, sărut pătimaș cu iubitul în curtea școlii. Ianca a uitat de rușine FOTO

Fiica lui Răzvan Simion, sărut pătimaș cu iubitul său, la un eveniment organizat în curtea școlii la care învață. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a văzut totul, însă Iancăi nu i-a fost deloc rușine. Află în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat între cei doi parteneri, de fapt. FOTO

Fiica lui Răzvan Simion, sărut pătimaș cu iubitul

Au trecut ani de când Răzvan Simion a divorțat de mama copiilor săi, Diana, însă relația pe care o are cu tinerii este una extrem de frumoasă și strânsă. Prezentatorul programului matinal de la Antena 1 are o fată, pe nume Ianca, și un băiat. Are toate motivele să fie mândru de ei, mai ales de cea care, recent, a împlinit și vârsta de 18 ani.

Ianca, fiica lui Răzvan Simion, este o domnișoară foarte frumoasă. Încă de pe acum, întoarce toate privirile. Nu e nevoie să vă spunem noi mai multe, fiindcă imaginile încărcate în galeria FOTO vorbesc de la sine. Fără îndoială, admiratorii secreți trăiesc sentimente de gelozie pe iubitul cu care a fost surprinsă și recent într-o ipostază în care nu a fost văzută deloc des.

Fiica lui Răzvan Simion și-a finalizat studiile liceale și se pregătește pentru o nouă etapă a vieții. La fel se întâmplă și în cazul partenerului său, care a absolvit recent. De la eveniment nu a lipsit Ianca, cum era și de așteptat. Tânăra și-a făcut apariția în curtea școlii într-o rochiță de lungime medie, roz și plină de viață.

Ianca a uitat de rușine, ar spune unii. Concluzia a fost trasă după ce fiica prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a făcut publică o fotografie în care a fost surprinsă sărutându-se pătimaș cu iubitul său. Cei doi au părut extrem de bucuroși că au putut să trăiască împreună emoțiile absolvirii liceului.

Ce vrea să studieze Ianca, fiica lui Răzvan Simion

Ianca se pregătește pentru o nouă etapă a vieții sale. Își dorește să studieze psihologia, fiindcă îi place foarte mult să creeze legături sociale și să ajute oamenii, potrivit mărturisirilor făcute chiar de ea, de-a lungul timpului. Nu se știe dacă va urma cursurile universitare în țară, însă.

„Vreau să studiez în afară, mă gândesc la psihologie. Vreau să ajut, asta îmi doresc foarte mult și să creez legături cu oamenii. Acum am terminat Școala de Șoferi, trebuie să dau examenul. De curând chiar mă gândeam la o mașinuță, dar transportul în comun e cu totul diferit față de ce e la noi”, a mărturisit Ianca, la Antena Stars.

Răzvan Simion a dezvăluit, recent, că Ianca și-ar dori să studieze psihologia în Spania, însă nu este hotărâtă. Potrivit spuselor sale, ultima sa opțiune a fost Barcelona. Prezentatorul de la Antena 1 așteaptă să vadă ce decizie va lua fiica sa și înspre ce carieră și oraș se va îndrepta. Cert este că o va susține în orice.