Fiica lui Răzvan Simion, apariţie uimitoare la TV. Ce a spus Ianca despre tatăl său celebru, matinalul nu s-a mai putut abţine

Fiica lui Răzvan Simion a reușit să facă telespectatorii ,,iUmor” să plângă în hohote după momentul său. Tânăra în vârstă de 18 ani l-a surprins pe tatăl său cu apariția pe scena emisiunii unde acesta a fost invitat special. „E în stare de șoc”, a zis Delia în timp ce se uita la colegul ei din juriu. Ce a putut să spună Ianca despre celebrul matinal de la Antena 1? Mesajul i-a emoționat pe cei de acasă.

Ianca Simion a emoționat toți telespectatorii emisiunii ,,iUmor”. Tânăra în vârstă de 18 ani și-a făcut apariția pe scena emisiunii de comedie și a reușit să treacă de prima întâlnire cu camerele de luat vederi. Răzvan Simion a fost invitatul special din ediția de ieri, moment în care a primit și un roast ,sentimental’ de la fiica lui.

Multe din declarații l-au făcut pe celebrul moderator să verse lacrimi grele și să nu se mai poată exprima nici la finalul numărului. Fata a precizat că bărbatul îi este cel mai bun prieten și că ,,glumele între prieteni” sunt astfel permise. „E în stare de șoc”, a zis Delia când s-a uitat mai bine la chipul colegului din juriu.

„Nu știu cine are emoții mai mari”, a spus el, cu lacrimi în ochi. „Întotdeauna am vrut să mă fac actriță. Tata a zis că nu, eu l-am ascultat, așa că am venit”, a început Ianca momentul de roast.

„Tata vrea neapărat să fac stomatologie. Nu înțelege că îmi e frică de freza aia mai tare decât le e frică producătorilor de freza lui“, a spus Ianca Simion în timpul roast-ului, iar tatăl ei s-a amuzat copios.