Fiica lui Mădălin Ionescu, Ștefania, a fost domnișoara de onoare a Gabrielei Cristea. Ce mesaj a postat, după eveniment

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit pe 24 august 2019, după aproape 6 ani de relație. Fiica lui Mădălin Ionescu, Ștefania, a fost domnișoara de onoare a Gabrielei Cristea. Vedeta TV a postat ulterior o fotografie pe contul personal de Instagram și a primit zeci de mesaje și mii de aprecieri.

Fiica lui Mădălin Ionescu a fost domnișoara de onoare a Gabrielei Cristea

Ștefania a fost domnișoara de onoare a Gabrielei Cristea, iar tatăl ei este foarte mândru de faptul că s-a prezentat impecabil în acest rol. Mădălin Ionescu s-a fotografiat alături de Ștefania și a postat poza pe rețelele de socializare, unde admiratorii i-au trimis mesaje de apreciere.

„Atât Petra, cât și Ștefania au fost alături de mine la cununia Gabrielei si a lui Tavi. Ștefania a fost domnișoara de onoare și s-a descurcat de minune in acest rol, iar Petra a fost foarte încântată de statutul de nașică. Eu am fost mândru de ambele”, este mesajul care însoțește fotografia.

„Nu știu cum se face, dar n-ai îmbătrânit deloc. Sunteți foarte frumoși!”, i-a scris un admirator, în timp ce altul a comentat: „Ai avut o rochie superbă, mai ales că ai ales să pui pălărie! Fetele sunt fenomenal de frumoase! O familie frumoasă.”

Tavi Clonda și Gabriela Cristea s-au căsătorit pe 24 august. Nunta a fost făcută într-un stil relaxat, într-o grădină. Prezentatoarea TV a purtat două rochii în ziua nunții. Prima a fost în stil prințesă, iar cea de-a doua a fost transparentă. Chiar dacă majoritatea fanilor au apreciat cele două ținute, cei mai cârcotași au criticat-o pentru rochia stil prințesă, pe care a purtat-o și la cununia religioasă. Aceștia au fost de părere că rochia nu o avantajează pe Gabriela Cristea și i-au trimis mesaje pe rețelele de socializare.

„Ne simțim foarte bine, o să fie interesant cu fetițele. E o zi specială și frumoasă. Să știi că am avut destul de multă treabă, am dormit vreo 4-5 ore, suficient cât să am energie pentru azi. N-am avut timp să facem cununia, am făcut două fetițe. Ne bucurăm că nu am renunțat. Relația noastră e binecuvântată. Așteptăm botezul lui Iris care va fi și mai grandiose”, a spus Tavi Clonda în ziua nunții.