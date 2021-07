Fiica lui Ion Ţiriac a făcut ravagii de ziua ei de naştere. Fanii au încins butonul de like. Este de o frumuseţe răpitoare

Fiica lui Ion Țiriac a împlinit recent vârsta de 24 de ani și este superbă. Ioana este fiica fostului jucător de tenis și și-a serbat ziua de naștere la Miami, acolo unde locuiește de mai mulți ani.

Ea a plecat în SUA după terminarea liceului și seamănă atât cu tatăl ei, cât și cu mama ei, iar ieri, 19 iulie, ea a împlinit vârsta de 24 de ani. Ioana s-a născut în cuplul Ion Țiriac – Sopfie Ayad, o jurnalistă din Egipt.

Ea l-a mai născut și pe Karim, cel de-al doilea fiu al afaceristului. Ioana, mezina, s-a bucurat de o aniversare cu fast, primind, printre cadourile de lux, și un buchet imens de flori.

Ea a fost surprinsă într-o ținută provocatoare, fiind înconjurată de sute de trandafiri roșii. Imaginea a fost postată pe Instagram și a stârnit peste 1000 de reacții și comentarii, mai multe celebrități urându-i ”La mulți ani”, printre care Nadia Comăneci sau Anastasia Lazariuc, fosta noră a lui Ion Țiriac.

De altfel, fiica lui Ion Țiriac s-a bucurat de o copilărie de vis. Ea a trăit o vreme la Monte Carlo, apoi în România, unde a absolvit Școala Americană din București. Apoi, Ioana Țiriac a decis să își urmeze propriul “vis american”, mutându-se la Miami ca să studieze Jurnalismul.

Deși păriții săi, Ion Țiriac și Sophie Ayad, s-au despărțit când ea era încă micuță, omul de afaceri a reprezentat întotdeauna un sprijin pentru fiica sa, susținând-o pe ea și pe frații săi, moral și financiar.

Ioana Țiriac obișnuiește să vină adesea în România, iar în urmă cu trei ani a fost chiar a fost organizatorul unui eveniment caritabil, “Bucharest Fashion Charity Show” la Stejarii, complexul de lux pe care îl deține tatăl său.

Deși Ioana Țiriac a încercat să aibă o viață discretă, se remarcă totuși frumusețea cu care Natura a înzestrat-o. Și tatăl ei este mândru de realizările ei.

”Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa …nu e meritul meu absolut deloc”, spunea Ion Țiriac la vremea respectivă.