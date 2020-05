Fiica lui Gigi Becali nu a mai rezistat în casă. Pentru ce și-a pus viața în pericol, chiar dacă este gravidă

Pe lângă problemele pe care le are cu FCSB, Gigi Becali își acum griji pentru fiica sa. Teodora a făcut un gest care îi putea pune viața în pericol, ea fiind gravidă.

Pentru ce și-a pus viața în pericol fiica lui Gigi Becali

E greu în izolare, chiar și pentru cei cu dare de mână. Fiica cea mare a lui Gigi Becali nu a mai rezistat și a ieșit din casă pentru a merge la cumpărături. Asta cu toate că putea să trimită pe altcineva sau să comande online, o modalitate adoptată din ce în ce mai mult în această perioadă. Dar nu, Teodora Becali, deși este gravidă, a ieșit din casă alături de mama sa pentru o sesiune de shopping. Totuși, au ținut cont de recomandările autorităților și s-au echipat cu măști și mănuși de protecție, pentru „maratonul” pe care îl aveau de făcut printre rafturile unui magazin din zona Băneasa. Evident că nu au scăpat de paparazzi, care au surprins câteva instantanee inedite.

Printre „urgențele” Teodorei se număra, culmea, un aspirator, pe care chiar ea l-a cărat din magazin, deși sarcina i se apropie de termen, tot cu mâinile pline ieșind din magazin și mama sa, Luminița Becali, informează Ciao. Teodora nu și-a luat însă ce-i poftea inima, se pare că a oftat că nu și-a luat un telefon la care s-a uitat îndelung cât s-a aflat în magazin.

„Eu stau în casă, respect legea. Pentru bogați e mai ușor, că ai curtea mare. Mai greu e tot pentru săraci”, spunea recent Gigi Becali.

Cine e ginerele lui Gigi Becali

Teodora Becali și Mihai Mincu s-au cununat la începutul lunii octombrie 2019. După ceremonie, toți invitații au mers să petreacă la un restaurant de lux din localitatea Snagov. Meniul a fost unul pe măsura nunții, bogat, cu patru feluri de mâncare și desert. Acesta costă 110 euro de persoană, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Cătălin Măruță a prezentat întregul eveniment, iar Andra a întreținut atmosfera cu muzică bună.

„E un moment foarte important pentru mine. Eu am talent așa la vorbire, dar acum trebuie să spun ceva ce e în inima mea. Fără nici un fel de exagerare am să-l consider și am să-l iubesc exact ca pe băiatul meu pe ginerele meu. E un băiat de aur, mă bucur că Teo a mea s-a căsătorit cu un om de aur, și de azi va fi băiatul meu. Am trei prințese și mai am acum încă un prinț. Acum Teodora e liberă. Am spus cât ești la mine, faceți ca mine, dup-aia, când vă măritați, faceți ca bărbații voștri. Acum ea nu vrea să facă nici casă în curte. Eu am vrut să le fac casă în curte, dar a zis «ce, să mă comande tata și când sunt măritată?!»”, spunea Gigi Becali cu prilejul nunții.