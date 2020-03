Fiica lui Dem Rădulescu, despre cele mai controversate roluri: ”Nuditatea are un rost!”

Cu un tată ca Dem Rădulescu și o mamă ca Adriana Șchiop, Irina Rădulescu nu avea cum să se îndepărteze prea mult de actorie. Pentru că, nu-i așa, ce naște din actorie, actorie mănâncă! Actrița a acordat, recent un interviu revistei „Viva”, în care a mai dat laoparte din misterele care o înconjoară.

„Prefer sugestia în favoarea expunerii”

Are 33 de ani, nu s-a măritat încă, și, după cum mărturisește, are la pasiuni și activități, că nu-i ajunge spațiul de interviu să povestească. Atunci când nu lucrează, se hrănește cu muzică și dans. Într-o lume care-și ridică fustele pe rețelele de socializare, Irina Rădulescu preferă să fie discretă și spune că prezența ei ar putea fi mai degrabă implicită decât explicită. „Prefer sugestia în favoarea expunerii, ce vreți de la mine?„, râde actrița, care punctează că nuditatea are un sens atâta vreme cât se încadrează perfect în scena dramatică a poveștii.

„Nu curajul îmi lipsește, ci contextul”

Cu alte cuvinte, nu vorbim de o nuditate ieftină, ci vorbim de o scenă cu sens. Mulți actori au descris aceste scene ca fiind cele mai grele din economia producției. Întrebată dacă e tensionată sau dacă se gândește cu îngrijorări la ziua în care are loc filmarea scenei nud, Irina Rădulescu spune că nu curajul îi lipsește, ci contextul propice.

Într-o lume care se dezbracă fără sens, Irina Rădulescu știe ce vrea.

„Atâta vreme cât este o consecință firească a situației scenice, dramatice, a situației de viață ilustrate, nuditatea are un rost. Dacă e doar scop în sine, cum e în genul de poze care au succes pe rețelele de socializare, nu e în sfera mea de interes! Pentru mine, nuditatea trebuie să aibă o formă artistică, poetică, misterioasă, în ciuda expunerii propriu-zise. Toate acestea fac ca nuditatea să nu fie un motiv de stres, ci mai degrabă o provocare”.

Discuția dintre „Viva” și actriță a avut loc în contextul în care, în pelicula „Urma”, Irina a acceptat să filmeze goală.