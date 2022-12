Fiica lui Carmen Harra face furori cu formele sale apetisante. Alexandra duce o viaţă plină de lux, cu ce se ocupă

Notorietatea lui Carmen Harra trece de hotarele României, vedeta fiind una dintre cele mai cunoscute celebrități autohtone. Deși previziunile ei au făcut, dintotdeauna, înconjorul mapamondului, puțini sunt cei care știu cum arată fiica sa. Alexandra duce o viață luxoasă. Cu ce se ocupă tânăra.

Alexandra Harra are o avere impresionantă

Alexandra Harra duce o viață opulentă în Statele Unite ale Americii. Fiica celebrei clarvăzătoare Carmen Harra este o tânără ambițioasă, muncitoare și independentă.

Deși are formele voluptoase ale unei dive și atuurile fizice ale unui model, puțini sunt cei care știu că blondina este o scriitoare de succes.

Blondina colaborează cu publicația Huffington Post, este autor de cărți best-sellers și consilier pe probleme de relații și cuplu.

Fiica lui Carmen Harra nu s-a sfiit niciodată în a recunoaște că este pasionată de operațiile estetice, trecând pragul cabinetelor de specialitate, pentru a-și contura aspectul fizic.

Mai mult de atât, presa de la noi din țară a numit-o pe Alexandra Harra, acum câțiva ani, „Kim Kardashian de România”, datorită formelor sale voluptoase și asemănării cu fosta soție a rapperului Kanye West.

„Cineva din România a scris că am circumferința șoldurilor mai mare decât Kim Kardashian. Eu am 109, iar ea, 101. Acum apar în ziare drept Kim Kardashian de România”, a declarat Alexandra Harra pentru Daily Mail, în anul 2014.

Ce mașini de lux deține Alexandra Harra

În cartea Commited, scrisă alături de mama ei, Carmen Harra, este un pasaj care descrie activitatea Alexandrei Harra.

„Consilier pe probleme de relații și cuplu, Alexandra Harra calcă pe urmele mamei sale. Încă din copilărie, prin natura profesiei mamei ei, Alexandra a avut acces la poveștile a mii de oameni și a învățat, direct, tehnici de terapie și de consiliere.

Alexandra gestionează afacerea familiei și, la rândul ei, le oferă clienților îndrumare de specialitate. Alexandra își dorește să le ajute pe tinerele femei să-și descopere valoarea și drumul în viață. Este editorialist la Huffington Post, RelationshipHeadquarters.com și la alte publicații de specialitate.

Este coautoarea cărții The Karma Queens Guide to Relationships, iar cea mai nouă carte pe care a scris-o împreună cu mama ei, Committed: Finding Love and Loyalty, se bucură deja de succes peste Ocean”, se arată într-un astfel de material.

Fiica lui Carmen Harra nu duce lipsuri materiale, fiind o femeie independentă din punct de vedere financiar. Femeia în vârstă de 36 de ani este stabilită în Florida și deține o avere impresionantă.

Pasionată de mașini, Alexandra Harra deține deține un model Mercedes CLS 550 în valoare de 72.000 de euro și un bolid de lux Mercedes S 550, din anul 2015, în valoare de peste 107.000 de euro.