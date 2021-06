Fiica fostului soț al Danei Săvuică e frumoasă foc! Răzvan Stanciu e un tată norocos

Cum arată acum viața fostului soț al Danei Săvuică? Cei doi s-au iubit nu mai puțin de 25 de ani, iar ulterior au decis ca fără scandal să-și ia adio și să o ia pe drumuri separate. Cum arată fiica lui Răzvan Stanciu din noua povestea de iubire? Micuța are acum patru ani.

Cum arată fiica lui Răzvan Stanciu? Fostul soț al Danei Săvuică și-a refăcut viața

Dana Săvuică și Răzvan Stanciu au avut o relația extrem de frumoasă preț de 25 de ani. Ea era extrem de cunoscută în lumea modei, dar cu toate astea a decis să-și păstreze departe de ochii lumii povestea de iubire. Fostul soț al vedetei și-a refăcut viața alături de o ucraineancă.

La scurt timp Ludmila i-a adus pe lume încă o fetiță. Bărbatul s-a afișat cu cea care l-a făcut tată pentru a doua oară la puțin timp după ce despărțirea de blondină a fost oficială. Femeia care l-a cucerit și l-a făcut din nou să creadă în iubire este cu 16 ani mai mică:

„Eu am fost cel care a plecat de acasă. Însă, e adevărat că Dana a fost cea care şi-a dorit într-o proporţie covărşitoare să divorţeze! Atunci am acceptat situaţia. Am înţeles şi că nu mai putem să schimbăm nimic unul la celălalt încât să mai rămânem împreună. Suntem două caractere tari şi, probabil, nu ne mai ascultam suficient sau nu ne mai acceptam.”

„Viața merge înainte”

Ludmila preciza la acel moment că cei doi s-au cunoscut imediat după divorțul partenerului său, aceasta dorind să sublinieze că nu se pune problema de înșelat. În timpul acesta, Dana a încercat să nu se lase afectată de situație:

„Viaţa merge înainte. Fiica mea, Julie, e foarte ok şi poate să judece lucrurile aşa cum trebuie. Mi-a zis doar un singur lucru: «Mami, eu mă bucur pentru tine, vreau să fii liniştită, sănătoasă şi fericită»”

Pe de altă parte, tocmai vedete contrazicea cele declarate de fostul soț sau partenera sa, mărturisid în câteva interviuri că ar fi fost vorba de infidelitate în relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului, dar nu a pus punctul pe ‘i’ și nu a dezvăluit despre care din foștii amorezi ar fi fost vorba exact:

”Gelozie, ceva probleme financiare, dar se rezolvau, şi infidelitatea partenerului, acestea au fost motivele. Într-o relaţie, drumul e pe ambele sensuri şi cu dus, şi întors. În 25 de ani, nu ai cum să nu înşeli şi cu gândul, şi cu fapta.” Răzvan Stantiu este mândru de cele două fiice pe care le are: Julie și Eva. Micuța are acum doar patru ani și este frumușică din cale afară.