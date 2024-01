Fiica Elenei Udrea, fotografie emoționantă. Ce a făcut-o pe fetiță să zâmbească atât de frumos, Adrian Alexandrov e și el fericit

O fotografie emoționantă cu fiica Elenei Udrea a fost dezvăluită recent chiar de tatăl ei, Adrian Alexandrov. În ciuda faptului că este nevoită să crească fără să își aibă mama alături, micuța primește tot sprijinul și toată susținerea bărbatului, care încearcă să îi facă viața cât mai frumoasă. Ce i-a adus un zâmbet așa mare pe chip fetiței.

Încarcerată timp de șase ani în urma condamnării primite în Gala Bute, Elena Udrea nu poate fi alături de fiica sa în cei mai importanți ai formării micuței. Din spatele gratiilor, fostul ministru se luptă, folosind toate pârghiile de care dispune, prin lege, pentru a petrece timp cu fiica sa.

În această perioadă, partenerul de viață al politicianului, Adrian Alexandrov, și-a asumat rolul de tată și mamă, fericirea copilului fiind principala sa prioritate. El este cel care are grijă ca zâmbetul să fie prezent cât mai mult pe chipul fetiței.

Recent, acesta a publicat, pe o platformă de social media, o imagine emoționantă în care apare alături de Eva Maria. Zâmbitori, este evident că plimbarea în aer liber cu câinele familiei, Oscar, le-a adus o doză serioasă de fericire în suflet.

Echipată corescpunzător pentru o zi geroasă, fiica Elenei Udrea nu este deloc deranjată de temperaturile scăzute, din contră, copila pare că se distrează de minune.

Pe 26 decembrie 2023, Elena Udrea a împlinit vârsta de 50 de ani. Fostul ministru al Turismului și-a sărbătorit ziua de naștere în spatele gratiilor, însă a avut parte de o vizită specială. Adrian Alexandrov și fiica lor au putut să îi fie alături și i-ar fi adus chiar și un tort, pentru a celebra momentul așa cum se cuvine.

Momentul reîntâlnirii mamă- fiică a fost încărcat cu emoții puternice.

”Am avut azi vizita săptămânală, care ține două ore. Am găsit-o fericită că am reușit să ajungem la ea, am venit cu cea mică. I-am cântat La mulți ani, s-au ținut în brațe”, a spus Adrian Alexandrov.