Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
24 oct. 2025 | 18:32
de Daoud Andra

Fiica cea mică a Ritei Mureşan, în celebra revistă Vogue. Gloria este mândria creatoarei de modă: “Ce naşte din pisică şoareci mănâncă!”

Monden
Fiica cea mică a Ritei Mureşan, în celebra revistă Vogue. Gloria este mândria creatoarei de modă: “Ce naşte din pisică şoareci mănâncă!”
Gloria și Rita Mureșan

Rita Mureșan are toate motivele să fie o mamă mândră. Fiica sa cea mică, Rebecca Mureșan, i-a călcat pe urme în lumea modei și a bifat deja una dintre cele mai mari realizări profesionale la început de carieră: a apărut în celebra revistă Vogue Italia. Cu o eleganță naturală și un rafinament moștenit direct de la mama ei, Gloria se afirmă tot mai puternic în industria internațională a modellingului.

Gloria, apariție în revista Vogue

Vestea apariției în Vogue a fost făcută publică chiar de Rita Mureșan, care și-a exprimat emoția și bucuria printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. „Fiica mea frumoasă și deșteaptă, Gloria! Vogue Italy! Cum se spune?! Ce naște din pisică, șoareci mănâncă!”, a scris creatoarea de modă, alături de o fotografie cu fiica sa, publicată în prestigioasa revistă. Mesajul a fost însoțit de zeci de comentarii din partea fanilor, care au felicitat-o atât pe tânără, cât și pe mama sa, pentru reușita impresionantă.

Gloria a moștenit nu doar frumusețea, ci și pasiunea pentru lumea fashionului. De mică a fost atrasă de lumina reflectoarelor și de arta vestimentară, urmând o carieră care o poartă acum pe podiumurile internaționale. Cu trăsături delicate și o atitudine rafinată, tânăra s-a făcut remarcată prin naturalețe și profesionalism, devenind rapid un nume promițător în modelling.

Puțini știu însă că fiica cea mică a Ritei Mureșan s-a stabilit în Thailanda, unde și-a construit o carieră solidă în modelling. Departe de agitația mondenă din România, Gloria a preferat discreția și liniștea, concentrându-se pe propria evoluție profesională. Frumusețea sa exotică, eleganța naturală și disciplina au ajutat-o să se impună rapid pe piața modei asiatice. În prezent, colaborează cu mai multe branduri internaționale și participă la campanii foto de renume, continuând moștenirea artistică a mamei sale.

Gloria Mureșan, în Vogue Italia

Fiica cea mare este stabilită în SUA

Ambele fiice ale creatoarei de modă și-au găsit menirea departe de casă. În timp ce mezina, Gloria, locuiește în Thailanda, sora ei mai mare, Rebecca, este stabilită în SUA. Rita Mureșan a declarat în repetate rânduri că plecarea fiicelor ei departe de casă nu a fost deloc ușor de acceptat. Cu toate acestea, faptul că le vede fericite și împlinite îi oferă liniștea sufletească de care avea nevoie. „Mă doare că sunt departe, dar știu că își urmează visul și asta contează cel mai mult”, a mărturisit creatoarea de modă într-un interviu recent.

Rita Mureșan are două fete din relația cu fostul său soț, Lucian Mureșan. Chiar dacă mariajul lor s-a încheiat în 2007, cei doi au rămas în relații bune pentru binele fetelor. Rebecca, stabilită în Statele Unite, și Gloria, în Thailanda, își trăiesc acum propriile povești de succes, ducând mai departe spiritul creativ al familiei Mureșan.

Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
Digi24
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
Adevarul
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025. Zodiile care vor lua decizii curajoase
Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025. Zodiile care vor lua decizii curajoase
Horoscop
acum 3 ore
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Știri generale
acum 22 de ore
Horoscop zilnic 24 octombrie 2025. Taurii sub presiune, Scorpionii primesc vești din trecut
Horoscop zilnic 24 octombrie 2025. Taurii sub presiune, Scorpionii primesc vești din trecut
Horoscop
acum 23 de ore
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Monden
acum o zi
Parteneri
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Click.ro
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Unica.ro