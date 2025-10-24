Fiica cea mică a Ritei Mureşan, în celebra revistă Vogue. Gloria este mândria creatoarei de modă: “Ce naşte din pisică şoareci mănâncă!”

Rita Mureșan are toate motivele să fie o mamă mândră. Fiica sa cea mică, Rebecca Mureșan, i-a călcat pe urme în lumea modei și a bifat deja una dintre cele mai mari realizări profesionale la început de carieră: a apărut în celebra revistă Vogue Italia. Cu o eleganță naturală și un rafinament moștenit direct de la mama ei, Gloria se afirmă tot mai puternic în industria internațională a modellingului.

Gloria, apariție în revista Vogue

Vestea apariției în Vogue a fost făcută publică chiar de Rita Mureșan, care și-a exprimat emoția și bucuria printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. „Fiica mea frumoasă și deșteaptă, Gloria! Vogue Italy! Cum se spune?! Ce naște din pisică, șoareci mănâncă!”, a scris creatoarea de modă, alături de o fotografie cu fiica sa, publicată în prestigioasa revistă. Mesajul a fost însoțit de zeci de comentarii din partea fanilor, care au felicitat-o atât pe tânără, cât și pe mama sa, pentru reușita impresionantă.

Gloria a moștenit nu doar frumusețea, ci și pasiunea pentru lumea fashionului. De mică a fost atrasă de lumina reflectoarelor și de arta vestimentară, urmând o carieră care o poartă acum pe podiumurile internaționale. Cu trăsături delicate și o atitudine rafinată, tânăra s-a făcut remarcată prin naturalețe și profesionalism, devenind rapid un nume promițător în modelling.

Puțini știu însă că fiica cea mică a Ritei Mureșan s-a stabilit în Thailanda, unde și-a construit o carieră solidă în modelling. Departe de agitația mondenă din România, Gloria a preferat discreția și liniștea, concentrându-se pe propria evoluție profesională. Frumusețea sa exotică, eleganța naturală și disciplina au ajutat-o să se impună rapid pe piața modei asiatice. În prezent, colaborează cu mai multe branduri internaționale și participă la campanii foto de renume, continuând moștenirea artistică a mamei sale.

Fiica cea mare este stabilită în SUA

Ambele fiice ale creatoarei de modă și-au găsit menirea departe de casă. În timp ce mezina, Gloria, locuiește în Thailanda, sora ei mai mare, Rebecca, este stabilită în SUA. Rita Mureșan a declarat în repetate rânduri că plecarea fiicelor ei departe de casă nu a fost deloc ușor de acceptat. Cu toate acestea, faptul că le vede fericite și împlinite îi oferă liniștea sufletească de care avea nevoie. „Mă doare că sunt departe, dar știu că își urmează visul și asta contează cel mai mult”, a mărturisit creatoarea de modă într-un interviu recent.

Rita Mureșan are două fete din relația cu fostul său soț, Lucian Mureșan. Chiar dacă mariajul lor s-a încheiat în 2007, cei doi au rămas în relații bune pentru binele fetelor. Rebecca, stabilită în Statele Unite, și Gloria, în Thailanda, își trăiesc acum propriile povești de succes, ducând mai departe spiritul creativ al familiei Mureșan.