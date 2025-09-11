Fiica cea mare a Elenei Băsescu, o tânără superbă. Cum arată Sofia Anais la 12 ani, Traian Băsescu are de ce să fie mândru

Ultima oră
11 sept. 2025
de Ionuț Vieru

Sofia Anais, fiica Elenei Băsescu, a fost sărbătorită la 12 ani într-o petrecere de familie emoționantă

Există momente în viață care reușesc să aducă împreună oameni din generații și contexte diferite, iar aniversările copiilor se numără printre ele. Într-o atmosferă caldă și plină de emoție, familia extinsă a Elenei Băsescu și a fostului ei soț, Bogdan Ionescu, s-a reunit pentru a sărbători cei 12 ani împliniți de Sofia Anais, fiica lor cea mare. Evenimentul a demonstrat încă o dată că, dincolo de diferențe sau drumuri separate, legătura dintre părinți și copii rămâne puternică și esențială.

O reuniune de familie cu totul specială

Petrecerea a avut loc pe 1 septembrie și a fost marcată prin momente pline de emoție, surprinse în imagini distribuite de Bogdan Ionescu, cunoscut și sub numele de Syda, pe rețelele de socializare. Acesta a postat pe InstaStory fotografii care au arătat apropierea și armonia dintre membrii familiei.

În imagini au apărut atât părinții Sofiei, cât și bunicii din ambele părți, fiecare aducând o notă personală de afecțiune și căldură. Maria Băsescu, fosta Primă Doamnă a României, în vârstă de 74 de ani, a atras atenția printr-un gest tandru față de Annelise, fiica lui Bogdan din relația cu Sheila Giafer. Ținând-o aproape și mângâind-o pe obraz, Maria a transmis acea emoție unică a bunicilor care reușesc să unească generațiile prin afecțiune.

Relația dintre Elena Băsescu și Bogdan Ionescu după divorț

Elena Băsescu, în vârstă de 44 de ani, și Bogdan Ionescu, de 45 de ani, au fost căsătoriți între 2012 și 2016. Din această căsnicie s-au născut doi copii, Sofia Anais și fratele ei mai mic, Traian Jr. În ciuda despărțirii, cei doi au demonstrat în repetate rânduri că rămân uniți prin responsabilitatea și dragostea pentru copiii lor.

Bogdan Ionescu a afirmat de mai multe ori în interviuri că relația cu fosta soție este „extraordinară”, subliniind că ambii au aceeași prioritate: bunăstarea copiilor. Această colaborare se reflectă în modul în care organizează împreună vacanțele, activitățile și momentele importante din viața celor mici.

După divorț, Bogdan și-a refăcut viața alături de Sheila Giafer, cu care are o fiică, Annelise, iar ulterior s-a căsătorit cu Raluca Paraschiv. La rândul ei, Elena Băsescu are un al treilea copil dintr-o altă relație, însă toți copiii au fost crescuți într-un mediu în care respectul și apropierea dintre frați și surori au fost cultivate constant.

Bunicii și noua generație, împreună la aceeași masă

Pe lângă Maria Băsescu, la petrecere a fost prezentă și Sidonia Ionescu, mama lui Bogdan și fosta soacră a Elenei. Cu o prezență caldă și elegantă, aceasta a petrecut timp cu cei trei nepoți ai săi: Sofia, Traian Jr. și Annelise. Astfel, aniversarea Sofiei a devenit un prilej în care bunicii din ambele familii s-au aflat împreună, oferindu-le copiilor un exemplu de apropiere și unitate.

Ținuta roz a Mariei Băsescu a atras privirile celor prezenți, întregind imaginea unei bunici elegante și implicate, dornice să fie aproape de nepoții săi. Imaginile distribuite online au surprins nu doar atmosfera de sărbătoare, ci și legăturile calde care s-au creat între generații.

Ziua de naștere a Sofiei Anais a adus la un loc persoane din vieți și etape diferite, transformând aniversarea într-un eveniment plin de semnificație. Dincolo de fastul petrecerii, cea mai puternică imagine a fost cea a unei familii unite pentru copiii săi, cu părinți și bunici implicați activ în construirea unui cadru stabil și afectuos.

